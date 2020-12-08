Кейт Миддлтон встретилась с пенсионерами в ходе трехдневного тура

Герцогиня Кембриджская осуществила дружеский визит к пожилым людям

38-летняя супруга принца Уильяма выступила волонтером службы добровольцев. На днях Кейт Миддлтон поговорила по телефону с больным раком мочевого пузыря 85-летним Леном Гарднером, который ухаживает за своей женой, страдающей болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает Hello.

А накануне в рамках трехдневного тура она встретилась с пенсионером. Для своего публичного появления Кейт Миддлтон остановила выбор на темном пальто Hobbs, джемпере Massimo Dutti, брюки Jigsaw и туфлях Emmy London. Образ герцогиня Кембриджская дополнила клатчем Métier и перчатками Cornelia James.

Герцоги Кембриджские навестили пожилого мужчину дома. Напомним, пара общалась с Гарднером по телефону во время изоляции в мае. Тогда Лен был крайне удивлен, когда узнал, что на другом конце провода герцогиня супруга принца Уильяма. Тогда герцогиня попросила называть ее просто Кэтрин. Им удалось провести получасовую беседу. В этот раз Лен рассказал о своей доброй дружбе с Кейт Миддлтон.