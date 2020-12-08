"Я привык быть жестоким со своей женщиной". 7 неизвестных фактов из жизни Джона Леннона

Основатель и участник группы The Beatles Джон Леннон был убит 40 лет назад — 8 декабря 1980 года. В годовщину смерти музыканта Фокус вспоминает самые странные и малоизвестные факты из жизни легендарного музыканта

Многие из нас, безусловно, знают о легендарном лидере группы The Beatles —Джоне Ленноне. Неоднократно слышали его бессмертные хиты и читали о его мистической супруге Йоко Оно. Джон Леннон слыл настоящим борцом за мир во всем мире. В 1980-м году в 40-летнего участника группы The Beatles выстрелил 25-летний техасец Марк Чепмен, заявивший во время следствия, что он сделал это ради славы, разочаровавшись в своем кумире. Фокус рассказывает о малоизвестных фактах из жизни фронтмена легендарной "ливерпульской четверки".

Плохое зрение с детства

У Джона Леннона с самого детства было очень плохое зрение, но он отказывался носить очки. При этом во время сеансов в кинотеатре будущая музыкальная знаменитость просил друзей комментировать ему, что происходит на экране. Сам Леннон преподносил свой недуг как результат расставания родителей — объяснял, что в этот период он не хотел ничего видеть. Впоследствии Джон нашел "свою" форму очков и заказывал их по двенадцать штук в год.

Нелюбовь к собственному голосу

Продюсер The Beatles Джордж Мартин не раз говорил, что Джон Леннон с неприязнью относился к своему голосу и постоянно просил использовать дополнительные эффекты, изменяющие его на финальных записях песен. По этой же причине у Леннона всегда присутсвовал страх концертов. Он слышал свой голос со стороны и недоумевал, почему такой голос может кому-то нравиться. И часто признавался друзьям, что, наверное, люди еще не расслышали, как плохо он поет.

С 1965 года — кавалер Ордена Британской империи

В 1965 году музыканты группы "Битлз" стали кавалерами Ордена Британской империи. Причем награду они приняли из рук самой королевы Елизаветы II. Правда, в 1969 году Леннон вернул орден, проявив таким образом принципиальное несогласие с политикой страны, вмешавшейся в войну Нигерии, а позже выступившей на стороне США в войне против Вьетнама. Официальное сопроводительное письмо к отказу было подписано "С любовью. Джон Леннон".

"Я был "избивателем""

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В одном из своих интервью изданию Playboy Леннон признался: "Я привык быть жестоким со своей женщиной, даже на уровне физиологии — с любой женщиной. Я был "избивателем". Я не мог выразить себя и бил. Я дрался с мужчинами и бил женщин. Поэтому я всегда выступал за мир, как видите. Самые жестокие люди в мире те, кто призывает других к любви и миру". Кстати, буйный характер музыканта стал причиной избиения Ленноном его друга — Боба Вуллера. Вуллер в разговоре намекнул на гомосексуализм Джона Леннона из-за его общения с администратором "Битлз" — Брайаном Эпштейном, который был геем. После избиения Боба Вуллера доставили в больницу в довольно тяжелом состоянии.

Остров для хиппи

Мало кто знает, что в 1967 году Джон Леннон приобрел небольшой остров возле Ирландии, куда пригласил коммуну хиппи "жить бесплатно, натуральным хозяйством". Довольно долго на острове действительно жили хиппи, но масштабный пожар уничтожил все поселение. После смерти Джона Леннона его вдова Йоко Оно продала остров, после чего пожертвовала деньги детскому приюту в Ирландии.

Уход из музыки перед смертью

С 1975 по 1980 год Джон Леннон перестал заниматься музыкой. Но эпоха "тишины" закончилась после того, как в 1980-м году игнорировавший творчество Маккартни Джон услышал песню Пола "Coming Up". Именно она вернула его желание заниматься музыкой. Песня ему очень понравилась. "О, мне следует вернуться!" — сказал Леннон.

Худший из водителей

Джон Леннон был, пожалуй, худшим из водителей. В возрасте 25 лет музыкант получил права на вождение, а спустя 2 года он попал в ДТП на своем знаменитом роллс-ройсе, подвергнув опасности себя, Йоко Оно и сына, находившихся в машине. После этого события Леннон отказался от вождения навсегда.

После смерти "битла" автомобиль был продан на аукционе за 2,3 миллиона долларов.