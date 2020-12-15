Гильермо дель Торо завершил съемки триллера о темной стороне шоу-бизнеса

Работа над фильмом затянулась из-за коронавируса

Оскароносный мексиканский режисер Гильермо дель Торо закончил съемки психологического триллера "Аллея кошмаров", сообщает Screen Rant.

В основу картины лег одноименный роман Уильяма Линдсея Грэшема, рассказывающий о темной стороне шоу-бизнеса.

По информации соавтора сценария Ким Морган, работа над фильмом началась в январе, однако из-за пандемии коронавируса в марте ее приостановили. Завершились съемки в субботу, 12 декабря.

Для работы в фильме Гильермо дель Торо привлек Брэдли Купера, Кейт Бланшет, Тони Коллет и других актеров.

Дата премьеры картины пока что не сообщается.

Это – вторая экранизация романа. Впервые он был адаптирован для кино в 1947 году.

Ранее сообщалось, что Гильермо дель Торо получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде за достижения в кинематографе.

В 2018 году он получил "Оскар" как лучший режиссер за фильм "Форма воды". Картина также выиграла премию в номинации "Лучший фильм года".

В этом же году Гильермо Дель Торо был в числе тех членов жюри 76 Венецианского кинофестиваля, кто обратился к российским властям с просьбой не допустить смерти голодающего украинского режиссера Олега Сенцова в заключении.