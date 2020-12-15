Принцесса Беатрис нарушила королевскую традицию на прошлое Рождество из-за Меган Маркл

Представители королевского дома Великобритании все чаще игнорируют традиции и протоколы

По традиции, каждое Рождество представители королевской семьи Великобритании посещают утреннюю службу в церкви Святой Магдалены в Норфолке. Согласно протоколу, приглашения на службу получают только члены семьи правящей монархии, а всем возлюбленным и друзьям то приходится ждать, пока они официально не станут частью этой семьи. Но в 2017 году принц Гарри нарушил эту традицию и пригласил свою, на тот момент еще невесту, Меган Маркл посетить это семейное событие. Об этом пишет Thenews.

[ + – ] Меган Маркл с членами королевской семьи Великобритании на Рождественской службе в 2017 году

Примеру принца Гарри последовала и принцесса Беатрис, и в прошлом году появилась на службе со своим женихом Эдоардо Мапелли-Моцци. Свадьбу влюбленные сыграли только в 2020 году, однако это не помешало возлюбленному внучки королевы составить компанию своей невесте на рождественской службе в прошлом году.

Стоит отметить, что Герцогиня Кейт Миддлтон была, в свое время, лишена такой привилегии. "В 2010 году Кейт не пригласили на службу после ее помолвки с Уильямом, как и Майка Тиндалла после его помолвки с Зарой Филлипс, так как обычно приглашения получают только супруги и близкие родственники. Однако Гарри и Меган будут жить вместе в Ноттингемском коттедже в Кенсингтонском дворце, а ее семья находится в Соединенных Штатах. Монархия в значительной степени основывается на прецедентах и традициях, но она также создает свои собственные",— говорил три года назад королевский эксперт Ричард Фитцуильямс.

Забавно еще и то, что принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци "унаследовали" дом, где жили принц Гарри и Меган Маркл в Фрогмор-коттедж, в котором герцоги Сассекские успели сделать дорогостоящий ремонт за год до своего отъезда из поместья.