Персонаж Криса Пратта из "Стражей Галактики" бисексуален: актера критикуют за гомофобию

Актер посещает церковь Hillsong, которая открыто критикует сторонников ЛГБТ-сообщества

Marvel подтверждает, что персонаж актера Криса Пратта из "Стражей Галактики" Звездный Лорд — полиамурный бисексуал. Об этом сообщает ScreenRant.

Согласно девятому выпуску комикса, Звездный Лорд оказывается в заточении на планете Моринус и начинает встречаться с двумя персонажами – мужчиной и женщиной. Отношения длятся более 100 лет.

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Пока неизвестно, будет ли эта часть комиксов экранизирована.

LGBTQNation пишет, что Криса Пратта, актера, играющего Звездного Лорда в экранизации комиксов, критиковали за гомофобию, так как он посещает церковь Hillsong, которая открыто критикует сторонников ЛГБТ-сообщества. Церковь заявляет, что "не поддерживает гей-образ жизни" и отказывается нанимать представителей ЛГБТ.

Канадская актриса Эллен Пейдж, которая не так давно объявила о смене пола, раскритиковала Пратта за посещение анти-ЛГБТ-церкви. Пратт ответил, что обвинения в том, что Хиллсонг выступает против ЛГБТ-сообщества – "не может быть правдой". "Я хожу в церковь, которая открывает свои двери абсолютно для всех", – написал актер.

Напомним, летом певица Мадонна призналась в неоплаченном штрафе, полученном восемь лет назад в России за речь в защиту панк-группы Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества.