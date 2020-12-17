Экс-теннисистка Шарапова согласилась выйти замуж за миллионера из Великобритании

Ее мужем станет приятель Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

33-летняя бывшая теннисистка Мария Шарапова впервые подтвердила свой роман с 40-летним британским миллионером Александром Гилксом. В Instagram она написала: "Я сказала "да" еще в первый день нашей встречи… Это был наш маленький секрет, не так ли?", а также разместила соответствующие фото и видео.

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Сам Гилкс в Instagram поблагодарил Шарапову за любовь: "Ты сделала меня очень-очень счастливым мальчиком".

Гилксу принадлежит часть акций аукциона Phillips, есть и собственный онлайн-аукцион – Paddle8. У него обширный список влиятельных друзей, среди которых оскаровские лауреаты, миллионеры и супермодели, включая Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

Ранее Гилкс едва не стал зятем герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Однако даже после расставания с ее сестрой Пиппой, он сохранил дружеские отношения с Кейт и ее мужем принцем Уильямом.

Впервые Гилкса и Шарапову заметили вместе еще пару лет назад. Для Шараповой это оказались первые серьезные отношения после расставания в 2016 году с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Дату возможной свадьбы Шарапова пока не сообщила.