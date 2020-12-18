Пол Маккартни самостоятельно записал новый альбом из 11 треков (видео)

Альбом "McCartney III" стал третьим, который Маккартни записал в одиночку за 50 лет.

Планов работы над этим альбомом у 78-летнего сэра Пола не было, но вмешался коронавирус. Из-за пандемии он надолго остался в своем шотландском поместье без музыкантов, гастроли были отменены. Так что альбом получился отчасти вынужденно, от безделья. Об этом музыкант рассказал в телевизионном шоу.

Дома у Маккартни есть профессиональная студия записи и много разных инструментов, играть на которых он научился еще во времена Beatles.

Новый альбом назван "McCartney III", но в ряду сольных релизов Маккартни от 18-й. Третий же же среди альбомов, записанных им в одиночку.

Первый – "McCartney" появился в 1970-м. Его он записывал в тайне от всех на магнитофон в своем доме в Лондоне. В конверт пластинки был вложен пресс-релиз, сообщавший о распаде группы The Beatles. В 1980 году, когда Маккартни распустил группу Wings, он записал на ферме в Шотландии "McCartney II".

В альбом вошли 11 треков. На первый – "Find My Way" – снят клип.

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С 18 декабря "McCartney III" доступен на всех основных стриминговых сервисах.

Напомним, летом Пол Маккартни и его партнер по группе The Beatles 80-летний сэр Ринго Старр записали обновленную версию композиции "Beautiful Night" с альбома "Flaming Pie" (1997).