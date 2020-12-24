Новогодний переполох. Интересные идеи подарков к Новому году и Рождеству

В конце декабря большинство из нас задаются извечным вопросом, что подарить родным и близким на Новый год. Те, кто обладают предусмотрительностью, готовят подарки заранее. Но часто бывает так, что их поиск выпадает на 31 декабря, и тогда этот процесс превращается в предновогоднюю суматоху

Уходящий год приучил нас к тому, что ни миллион вещей в гардеробе, ни тонны косметики нам не нужны. Осознанное потребление превратилось в тренд. Потому и подарки к Новому 2021 году — всё больше из разряда того, что пригодится и будет максимально полезным.

Овидий , древнеримский поэт

И людей, и богов подкупает хороший подарок

Традиция дарить подарки в новогоднюю ночь своё начало берёт с древних времён. Так, кельтско-тевтонские друиды имели обыкновение дарить святую омелу в начале каждого года, а в Древнем Риме подарками обменивались в течение всех новогодних празднований. Презенты тогда были очень простыми: веточка дерева или продукты из сада. Такие подарки называли strenae — словом, обозначающим богиню удачи Стрению, то есть презенты были символом удачи в наступающем году.

На первом этапе распространения христианства священники пытались упразднить этот языческий обычай, но ничего путного у них не получилось. Тогда традицию обмениваться подарками они приурочили к Рождеству Христову и с тех пор бороться с ней перестали.

Сертификат на покупку белья на Новый год

Если вы плохо разбираетесь в размерах женского белья и не всегда можете на глаз определить, что подойдёт вашей даме, подарите ей сертификат. Она будет признательна за возможность очередного шопинга и получения позитивных эмоций. Впрочем, если вы не хотите останавливать выбор на таком интимном варианте подарка, всегда можно приобрести пижаму или лёгкий халат. Словом, любая одежда из категории интимной станет отличным решением для подарка на Новый год. Это беспроигрышный вариант в случае, когда вы не знаете, что именно хочет получить в подарок ваша дама.

«Умный» браслет к Рождеству

Для женщины намёк на необходимость заняться спортом может стать поводом для выяснения отношений, но если ваша дама — сторонница ЗОЖ и спортивных нагрузок, фитнес-браслет её точно порадует. Такой прибор способствует эффективным тренировкам, поэтому станет идеальным дополнением к покупке абонемента в спортзал. Браслеты с пульсометром помогают отслеживать интенсивность сердцебиения и своевременно делать перерыв на тренировках. Они также считают, сколько шагов вы прошли, да и вообще мотивируют вернуться на беговую дорожку.

Электронная книга — лучший подарок

То, что книга — лучший подарок, проверено временем. Но кроме традиционных бумажных изданий в последние годы активно развиваются электронные книги. Причём выбор здесь на любой кошелёк. Главное, берите модель с доступом к интернету — на тот случай, если ваша дама не особо любит читать. В таком случае она сможет использовать электронную книгу для сёрфинга Всемирной паутины.

Чемодан в подарок

Какой бы призрачной сегодня ни казалась перспектива путешествий, поездки из нашей жизни никуда не исчезли. Поэтому новый чемодан по-прежнему в топе лучших новогодних подарков. Более того, сегодня он даже приобретает сакраментальный смысл: подаришь чемодан на Новый год — точно отправишься в путешествие. А если чемодан ещё и яркий, то одним только внешним видом он уже создаст настроение и послужит добрым напоминанием о предстоящих путешествиях, обещая в скором времени новые впечатления.

Квадрокоптер под елку

Любителям панорамных видеоисторий о горных вершинах, громадных морских волнах, спусках по бурным рекам и даже обзоре дачного участка лучше подарить квадрокоптер. Работают эти устройства при помощи радиоуправления, как детские машинки, поэтому такой подарок мужчина наверняка оценит.

Новогодний подарок-событие

Если вашего мужчину трудно оторвать от фильмов о поисках артефактов по типу «Приключений Индианы Джонса», подарите ему компас или другой девайс из романа «Код да Винчи». На сайтах оригинальных подарков представлен широкий выбор недорогих предметов, копирующих культовые девайсы из легендарных фильмов, прославляющих поиски сокровищ.

Важно

Дизайнерские новогодние елки в городах мира

Если же бюджет позволяет, то любителям квестов лучше дарить сами приключения. Например, возможность раскрыть дерзкое убийство в стиле Агаты Кристи, выиграть детективный поединок, разыскать Чашу Грааля или спасти Галактику от вторжения пришельцев. Впрочем, такой квест можно организовать самому. А чтобы подарок запомнился надолго, не забудьте пригласить друзей — вместе играть всегда веселее.

Экшен-камера

Говорят, что мужчины никогда не взрослеют, остаются детьми и поэтому в любом возрасте обожают игрушки. Больше всего они любят представлять себя супергероями, даже если внешне выглядят совсем иначе. Но быть супергероем без специальных девайсов сложно, это подвластно только Человеку-пауку, Супермену, Железному Человеку и другим парням-мутантам из комиксов. В жизни герою нужны реальные девайсы — те, с помощью которых можно управлять миром. Для этого есть смартфоны, ноутбуки и планшеты, но ими давно никого не удивишь. Зато если активному мужчине подарить экшен-камеру, с помощью которой тот сможет запечатлеть свои подвиги, он будет на седьмом небе от счастья. Хотя бы потому, что миром теперь движет правило: «Не запостил — значит, ничего не было». Экшен-камера — лёгкий, стильный, компактный и практически неубиваемый девайс. Именно такой нужен супергероям.

Набор для приготовления коктейлей

Далеко не каждый мужчина — дока в приготовлении коктейлей, но если подарить ему шейкер, мадлер, стрейнер, специальные щипцы и палочки для смешивания коктейлей, он тотчас возьмётся за напитки. Разумеется, не только алкогольные к новогоднему столу, но и бодрящие напитки на утро после праздника.

Вариантом подарка для мужчины, обожающего готовить, станет кулинарный термометр. На кухне это незаменимый помощник, с которым значительно проще творить кулинарные шедевры.