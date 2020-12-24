Виртуальный Санта-Клаус вылетел из резиденции на Северном полюсе и сегодня пролетит над Украиной

Санта-Клаус будет пролетать над Украиной ориентировочно между 21:00 и 22:00.

На сервисе flightradar24, которым пользуются для отслеживания полетов самолетов, запустили шуточное "отслеживание полета" саней виртуального Санта-Клауса, якобы отправившегося в традиционное путешествие вокруг земного шара для развоза подарков.

Название "борта" Санта-Клауса — "Santa1/R3DNO53". В описании его сказано "Merry Christmas!", то есть "Счастливого Рождества!".

Сейчас Санта "летит" над Азией. Украину он будет пролетать ориентировочно с 21:00 до 22:00.

[ + – ] Полет виртуального Санта-Клауса Фото: скриншот

Следить за полетом виртуального Санты можно по этой ссылке.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса не помешает Санта Клаусу доставить подарки детям во все уголки земли, поскольку он обладает иммунитетом к COVID-19.

А Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что выдало Санта-Клаусу специальную коммерческую лицензию для полета на международную космическую станцию с экипажем.