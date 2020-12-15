Санта Клаус имеет иммунитет к коронавирусу, – ВОЗ

Дети напуганы, что из-за коронавируса могут остаться без подарков на Рождество

Пандемия коронавируса не помешает Санта Клаусу доставить подарки детям во все уголки земли, поскольку он обладает иммунитетом к COVID-19, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхов на пресс-конференции.

В ВООЗ поспешили успокоить родителей и детей, которые с нетерпением ждут подарков на Рождество.

"У Санты Клауса иммунитет. Мы недавно с ним общались, он и миссис Клаус прекрасно себя чувствуют. Они сейчас очень заняты", – подчеркнула Ван Керхов.

Она также добавила, что некоторые страны ослабили ограничения на въезд, поэтому Санта сможет без проблем доставить подарки. Вместе с тем представитель ВООЗ напомнила о важности соблюдения социальной дистанции, отметив, что даже при встрече с Санта Клаусом не стоит о ней забывать.

Нарушение правил карантина в ходе визита Синтерлааса, бельгийского аналога Санта Клауса, обернулось массовым заражением в доме престарелых в коммуне Мол провинции Антверпен.

Аниматор, у которого подтвердился коронавирус, во время визита к старикам умудрился заразить 61 жителя заведения и 14 сотрудников.

За последние сутки в мире выявлено 305 835 новых случаев заболевания. По состоянию на 15 декабря количество зараженных людей составило 72 932 159. Из них 47 748 542 выздоровели, 1 623 305 больных скончались.

Лидером по уровню заболеваемости и смертности от COVID-19 являются США, где заболели 16 520 408 граждан и умерли 300 494 человека.

Ранее сообщалось, что Минздрав разработал план вакцинации в Украине, согласно которому, 21 млн граждан бесплатно получат вакцину от коронавируса.

В рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.