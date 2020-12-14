Больной коронавирусом Санта Клаус заразил 75 человек в доме престарелых

На мероприятии присутствовали 150 жителей заведения

В коммуне Мол бельгийской провинции Антверпен аниматор в костюме Синтерклааса, аналога Деда Мороза, заразил COVID-19 75 человек, передает издание Daily Mail.

По информации журналистов, в зале, куда пожаловал Синтерклаас со своими помощниками, Черными Питами, находились 150 жителей дома престарелых. Гости хоть и были в масках, но не соблюдали социальную дистанцию. В свою очередь, не все пожилые люди воспользовались средствами индивидуальной защиты.

После визита в дом престарелых аниматор Синтерклаас заболел, а через три дня тест показал наличие у него коронавируса. После этого в гериатрическом заведении провели массовое тестирование, в результате которого вирус выявили у 61 старика, а также у 14 сотрудников. Одному из тех, у кого обнаружили вирус, пришлось пройти кислородную терапию. О состоянии других больных не сообщается.

На ситуацию отреагировал мэр Мола Вим Кайерс. По его словам, администрация заведения заявляла о соблюдении всех правил во время карантина, однако фотографии с мероприятия говорят обратное. Он пообещал привлечь все возможные медицинские ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию в доме престарелых.

В том, что во всем виноват лишь зараженный аниматор, сомневается один из ведущих вирусологов Бельгии Марк Ван Ранст. Сотрудник Лёвенского католического университета считает, что причина вспышки коронавирусной инфекции – в плохой вентиляции. Вместе с тем он отметил, что визит Синтерклааса в дом престарелых в такое время – идея очень глупая.

По информации издания, Бельгия является лидером по уровню смертности от коронавируса. По состоянию на 14 декабря в стране выявлено 608,1 тысячи случаев заражения, а от COVID-19 погибли 18 тысяч граждан.

Тем временем немецкая биофармацевтическая компания CureVac приступает к третьей фазе тестирования вакцины от коронавируса.

В Украине же нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал коронвирус выдумкой.