Немецкая CureVac приступает к третьей фазе тестирования вакцины от коронавируса

Согласно плану, в третьем этапе примет участие 35 тысяч человек из Европы и Латинской Америки. Исследование продлится до конца марта 2021.

Третий этап тестирования призван оценить эффективность и безопасность 12 миллиграммов дозы для взрослых, говорится в заявлении на официальном сайте биофармацевтический компании.

"Полученные к настоящему времени данные о клинической безопасности и иммуногенности выглядят многообещающими. Мы надеемся, что это испытание продолжит демонстрировать влияние технологии мРНК и нашей вакцины на предотвращение COVID-19 и помощь в победе над пандемией", — заявил генеральный директор компании.

Зарегистрированные участники тестирования получат схему приема двух доз вакцины. При этом какая-то часть участников будет получать плацебо. Участники, у которых есть симптомы, похожие на коронавирус будут регулярно сдавать анализы. Их независимость будет мониторить Совет по контролю за безопасностью данных.

По завершению исследования участники будут продолжать наблюдаться у исследователей на протяжении 1 года для оценки долгосрочной эффективности вакцины.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал коронвирус выдумкой, а тем временем в COVAX одобрили запрос на получение вакцины от COVID-19 для Украины.

Ранее сообщалось, что локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января. А компания Colgate-Palmolive в исследовании обнаружили связь между составом зубной пасты и борьбой с коронавирусом.