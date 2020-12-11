Локдаун могут ввести раньше 8 января, – Радуцкий

Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, власти пересмотрят сроки введения усиленного карантина.

Если ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться, то локдаун могут ввести раньше запланированного 8 января.

Такое мнение выразил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире канала "1+1".

"Никто не говорит, что да, это будет именно 8 января. Мы должны понимать, что на сегодня это по прогнозам 8 января. Но не дай бог, ситуация будет ухудшаться, никто не будет ждать 8 января. У правительства будет семь дней для предупреждения о других датах", – сказал Радуцкий.

Он напомнил, что по прогнозам, увеличение суточного прироста COVID-19 будет после католического и православного Рождества.

"Я думаю, что 8 января – это как раз будет пиковая нагрузка, которая может возникнуть после послабления на новогодние праздники", – добавил Радуцкий.

Он уверен, что после праздников число новых случаев заболевания увеличится, и "никуда мы от этого не денемся".

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.

За минувшие сутки, 10 декабря, зафиксировано 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.