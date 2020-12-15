Первыми от коронавируса в Украине вакцинируют врачей, медиков и военных

Минздрав разработал план вакцинации в Украине, согласно которому, 21 млн граждан бесплатно получат вакцину от коронавируса.

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Министерство здравоохранения Украины разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства. Это почти 21 млн наших граждан. Позиция президента Украины Владимира Зеленского и моя личная тоже, что в следующем году вакцинация должна быть бесплатной, по крайней мере для людей из групп риска", — заявил министр.

По его словам, в первую очередь будет проводиться вакцинация медработников, военнослужащих ВСУ, которые участвуют в ООС, работников образования, Нацполиции и Нацгвардии.

"Кроме этого, к группам риска вошли лица, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.), работники социальной сферы, больные в возрасте от 60 лет, которые зарегистрированы и проживают в районе обслуживания лечебных учреждений", – сказано в сообщении.

Недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

В НСЗУ заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Михаил Радуцкий же говорит, что в Украине вакцинация от коронавируса пройдет за государственный счет, а все расходы профинансирует Министерство финансов.