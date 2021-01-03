Кутюрье Пьера Кардена похоронили в Париже в гробу по его собственному дизайну

Гроб почившего модельера украсил меч, лезвие которого напоминает ножницы, вплетенные в ушко иголки, наперсток и катушку с нитками.

Легендарного французского кутюрье Пьера Кардена, которого называли одним из последних, переживших "золотой век моды", похоронили в Париже. Он был погребен в гробу по собственному дизайну: черный гроб украсил меч, лезвие которого напоминает ножницы, вплетенные в ушко иголки, наперсток и катушку с нитками. Об этом рассказывает ВВС.

Похоронили известного модельера на городском кладбище Монмартр. Рядом находится могила его бывшего партнера Андре Оливера, почившего в 1993 году.

На церемонию погребения Кардена пригласили только его родственников и друзей.

Члены семьи рассказали изданию LeFigaro, что дом Кардена не прекратит работу, дело продолжится под руководством племянника почившего кутюрье.

"Дом продолжает вести новые проекты под руководством своего племянника Родриго Базиликати Кардена, уважая при этом модное наследие своего талантливого основателя", — рассказали родственники модельера.

О смерти Кардена стало известно 29 декабря 2020 года. Ему было 98 лет. Он умер в больнице в западной части Парижа.

Родился Карден в Италии в 1922 году. Вскоре после его рождения семья переехала в Францию. В 25 лет он начал работать у известного дизайнера Кристиана Диора, а в 48 лет он создал свой собственный дом моды. Кардена считают человеком, совершившим революцию в мире моды.

В 1960 году он нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, одеждой для молодежи и детей.

Карден запатентовал более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для "Битлз".

Карден – автор одноименного бренда парфюмерии Pierre Cardin

Пьер Карден – владелец многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в VIII округе Парижа, которую он скупал на протяжении многих лет. А в начале этого года виллу Пьера Кардена, где снимал клип украинский певец Monatik, выставили на продажу за 362 млн евро