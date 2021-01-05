Жива, но в реанимации: "девушку Бонда" Таню Робертс преждевременно объявили мертвой

Врачи называют состояние 65-летней актрисы тяжелым, но все еще борются за ее жизнь

3 января в мировых СМИ появилась информация о том, что в больнице скончалась актриса Таня Робертс, сыгравшая в 1985 году "девушку Бонда", однако уже сегодня стало известно, что 65-летняя актриса жива, хоть и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет HITC.

Представитель знаменитости Майк Пингель опроверг информацию о смерти, назвав ее преждевременной. По словам Пингеля, Робертс действительно находится в реанимации, врачи называют ее состояние тяжелым, но все еще борются за ее жизнь.

[ + – ] Таня Робертс и Майк Пингель

Также представитель актрисы объяснил, что ошибка произошла по вине впечатлительного партнера Тани Робертс, который держал ее за руку, когда она уснула на больничной кушетке. Лэнс ОʼБрайен решил, что актриса умерла и поделился своими переживаниями с журналистами CNN.

Однако Лэнс уже заявил, что просто сообщил Пингелю, что "попрощался с Таней", а тот уже сделал выводы и распространил неправдивую информацию по СМИ. Причем о том, что Таня жива, О`Брайен узнал во время онлайн-интервью и разрыдался в прямом эфире.

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О причинах госпитализации Тани Робертс не сообщается. Насколько известно, в канун Рождества актриса потеряла сознание после прогулки с собаками, после чего попала в реанимацию. Врачи говорят, что она страдает от почечной и печеночной недостаточности. Тест на коронавирус оказался негативным.

[ + – ] Таня Робертс с одной из своих собак

Таня Робертс снялась вместе с Роджером Муром в фильме про Джеймса Бонда в фильме 1985 года "Вид на убийство", до этого она обошла сотни конкуренток и стала звездой сериала 80-х "Ангелы Чарли", также актриса часто снималась для глянца и позировала для Playboy.

32 года актриса была замужем за психологом Барри Робертсом, вплоть до его смерти в 2006 году. Сейчас она живет вместе с партнером Лэнсом ОʼБрайеном в своем особняке на Голливудских холмах.