В США скончалась "девушка Бонда" Таня Робертс (фото)

С 24 декабря актриса находилась в больнице под аппаратом ИВЛ

Американская актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку Бонда в фильме "Вид на убийство", умерла в возрасте 65 лет в воскресенье, 3 декабря, передает Мirror.

Что стало причиной смерти, пока что неизвестно. По словам представителя актрисы, 24 декабря она потеряла сознание после того, как выгуливала своих собак. Женщину доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако это не помогло, и Робертс скончалась.

Будущая звезда кино родилась 15 октября 1955 года в ирландско-еврейской семье в Нью-Йорке. Ее настоящее имя – Виктория Ли Блум. В 15 лет девушка забросила школу ради замужества, а затем подалась путешествовать по США автостопом. Ее свекровь добилась того, чтобы брак был аннулирован, после чего Ли Блум осталась в Нью-Йорке и решила зарабатывать, давая уроки танцев.

Любви всей своей жизни, будущему психологу Барри Робертсу, с которым прожила 32 года до его смерти в 2006-м, она сделала предложение сама на станции метрополитена. Вскоре Барри начал карьеру сценариста , а Таня – обучение в актерской студии у Ли Страсберга и Уты Хэйген, взяв себе псевдоним.

Свою карьеру она начинала в качестве модели в первой половине 70-ых, снималась в рекламе зубной пасты, солнцезащитных очков. Затем Таня получила несколько серьезных ролей в небродвейских постановках – пьесе Picnic и трагедии Софокла Antigone. Параллельно она преподавала танцы в паре с Артуром Мюрэйем.

[ + – ] Таня Робертс в фильме "Шина – королева джунглей" Фото: Скриншот

Однако всего этого амбициозной девушке показалось мало, и она вместе с мужем в 1977 году отправилась покорять Голливуд.

Дебютом в большом кино для Робертс стала роль детектива Джули Роджерс в боевике "Ангелы Чарли". Ей удалось обойти 200 претендентов и получить заветный контракт.

С 1977 по 1984 год она снималась в сериале "Остров фантазий". В 1982 году Таня появилась в приключенческом фильме "Повелитель зверей", сыграв там главную роль. Мировую популярность ей принесла роль девушки Бонда по имени Стэйси Саттон в очередном фильме о похождениях агента 007 "Вид на убийство", премьера которого состоялась в 1985 году. В роли Бонда тогда снялся Роджер Мур, а роль злодея досталась Кристоферу Уокену.

[ + – ] Таня Робертс в роли Стэйси Саттон в картине "Вид на убийство" Фото: Moviefone

В 1984 году Робертс сыграла главную роль в фильме "Шина – королева джунглей". Среди ее работ на телевидении также "Шоу 70-ых", "Лодка любви", "Джек и Майк", "Закон Лос-Анджелеса", "Байки из склепа", "Диагноз убийства". Последней картиной Робертс стал фильм "Парикмахерская", который вышел на экраны в 2005 году.

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А в последний день уходящего года скончался 93-летний французский актер и режиссер Роберт Оссейн. Его жизнь унес коронавирус, которым он заразился во время предыдущей госпитализации.