Американские кинокритики назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года (трейлеры)
Лучшим боевиком признана военная драма Спайка Ли "Пятеро одной крови".
Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association назвала лучшие кинофильмы и сериалы 2020 года. Перечень обнародован на сайте организации.
В частности, лучшим боевиком признана военная драма Спайка Ли "Пятеро одной крови". Исполнитель одной из главных ролей в ленте актер Делрой Линдо получил титул "Лучшего артиста в боевике".
Лучшей актрисой в экшн-фильме стала Бетти Гилпин, снявшаяся в "Охоте" Крэйга Зобела.
Мультфильмом года критики назвали диснеевскую "Душу", а принявшие участие в создании анимационной ленты актеры Джейми Фокс и Тина Фей были признаны "Лучшими артистами озвучки".
Лучшим хоррором стала картина "Человек-невидимка" Ли Уоннелла, лучшим научно-фантастическим фильмом – "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова.
Титул главного экшн-сериала 2020 года получило шоу "Викинги". Лучшим анимационным мультсериалом признан "Конь БоДжек", а главным супергеройским телепроектом – "Пацаны". Сериал "Мандалорец" победил в номинации "Лучшая научная фантастика", а "Страна Лавкрафта" была названа лучшим телевизионным хоррором.
Отметим, ранее Европейская киноакадемия определилась с победителем в номинации "лучший фильм года". Им был названа картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга.
Ранее кинокритики The New York Times назвали лучшие фильмы года. В рейтинг входят "Мартин Иден" режиссера Пьетро Марчелло, "Сити Холл" Фредерика Вайсмана, "Гунда" Виктора Косаковского и другие.