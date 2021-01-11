Американские кинокритики назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года (трейлеры)

Лучшим боевиком признана военная драма Спайка Ли "Пятеро одной крови".

Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association назвала лучшие кинофильмы и сериалы 2020 года. Перечень обнародован на сайте организации.

В частности, лучшим боевиком признана военная драма Спайка Ли "Пятеро одной крови". Исполнитель одной из главных ролей в ленте актер Делрой Линдо получил титул "Лучшего артиста в боевике".

[ + – ] Трейлер фильма "Пятеро одной крови"

Лучшей актрисой в экшн-фильме стала Бетти Гилпин, снявшаяся в "Охоте" Крэйга Зобела.

[ + – ] Трейлер фильма "Охота"

Мультфильмом года критики назвали диснеевскую "Душу", а принявшие участие в создании анимационной ленты актеры Джейми Фокс и Тина Фей были признаны "Лучшими артистами озвучки".

[ + – ] Трейлер мультфильма "Душа"

Лучшим хоррором стала картина "Человек-невидимка" Ли Уоннелла, лучшим научно-фантастическим фильмом – "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова.

Титул главного экшн-сериала 2020 года получило шоу "Викинги". Лучшим анимационным мультсериалом признан "Конь БоДжек", а главным супергеройским телепроектом – "Пацаны". Сериал "Мандалорец" победил в номинации "Лучшая научная фантастика", а "Страна Лавкрафта" была названа лучшим телевизионным хоррором.

Отметим, ранее Европейская киноакадемия определилась с победителем в номинации "лучший фильм года". Им был названа картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга.

Ранее кинокритики The New York Times назвали лучшие фильмы года. В рейтинг входят "Мартин Иден" режиссера Пьетро Марчелло, "Сити Холл" Фредерика Вайсмана, "Гунда" Виктора Косаковского и другие.