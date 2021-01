В сети появился первый тизер нового сериала "Секс в большом городе"

Слухи о премьере нового проекта появились еще в конце 2020 года. Фильм выйдет под названием: "And Just Like That…"

На стриминговом сервисе HBO Max готовится к выходу продолжение знаменитого проекта "Секс в большом городе", по информации издания Variety.

В продолжении снимутся три из четырех актрис, сыгравших ключевые роли в культовом сериале, — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кэтролл (Саманта Джонс) в новом проекте сниматься отказалась.

[ + – ] Кадр из фильма "Секс в большом городе-2"

Проект выйдет в формате мини-сериала из 10 серий под названием "And Just Like That…" ("И просто так…").

В коротком видео, которое опубликовала Сара Джессика Паркер, виды Нью-Йорка чередуются с изображениями экрана компьютера, на котором, как подразумевается, Керри Брэдшоу печатает текст: "Я невольно задаюсь вопросом: где они сейчас?".

Ночью 11 января Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис выложили в соцсетях тизер нового проекта.

Сериал "Секс в большом городе" выходил на канале HBO в 1998-2004 годах. В 2008 и 2010 годах в продолжение сериала в прокат вышли две полнометражных ленты.

О том, что HBO планирует снять продолжение "Секса в большом городе" без героини Ким Кэтролл, появились слухи еще в декабре 2020 года.