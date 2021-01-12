Мадонну раскритиковали за путешествие в Африку в условиях пандемии

Поп-дива пообещала посетить пять стран за три недели, и пока она ни разу не надела маску

Мадонна отправилась в масштабный вояж по странам Африки. И хоть в эпоху пандемии коронавируса путешествия не рекомендуются, а международные перелеты стали проблемой, поп-диву это не коснулось. Из Лос-Анджелеса в Лондон, а потом в Малави она прибыла частным самолетом. Об этом пишет USmagazine.

Из Малави Мадонна отправилась в Кению на сафари, также она намеревается посетить еще три страны. Кроме этого они сделали короткую остановку в Египте.

[ + – ] Мадонна с детьми

В путешествии 62-летнюю певицу сопровождает ее 26-летний бойфренд Ахламалик Уильямс, сын Рокко от режиссера Гая Ричи и четверо приемных детей: Дэвид Банда, Мерси Джеймс и близнецы Эстер и Стелла. Именно ради них Мадонна и отправилась в Малави, потому что именно отсюда родом ее приемные сын и дочери. Здесь встретилась с президентом Лазарусом Чакверой и посетила больницу, которую основала несколько лет назад.

[ + – ] Мадонна с детьми

В Кении члены племени покот устроили для нее настоящее представление. Однако во время встреч с местными жителями Мадонна не носила маску, за что ее раскритиковали поклонники, кроме этого, еще не завершив свое путешествие, она уже "налетала" более 11 тысяч миль на частных самолетах, что не очень хорошо для экологии.

[ + – ] Сын Мадонны - Рокко Ричи

С путешествие с Мадонной отправился ее личный фотограф Рикардо Гомеш, и по его словам, все члены семьи Мадонны и все, кто ее сопровождает, регулярно проходят тест на коронавирус и стараются соблюдать дистанцию, так что опасность заразится минимальна.

[ + – ] Мадонна в Кении/Все фото: Instagram madonna

Впрочем, в Великобритании действуют правила для путешественников, летающих частными рейсами, при соблюдении определенных правил, могут не соблюдать обязательный карантин, при наличии отрицательного результата на коронавирус.

Напомним, с танцором Ахламаликом Мадонна начала встречаться еще в 2019 году. Он всего на два года старше ее дочери Лурдес. Ранее, комментируя ситуацию с коронавирусом, Мадонна утверждала, что переболела без симптомов и теперь в безопасности.