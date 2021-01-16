В США открыта вакансия мечты: нужно смотреть сериалы от Netflix и есть пиццу

Счастливчику, которому достанется вакантное место, заплатят 500 долларов.

Американский сайт BonusFinder, занимающийся анализом азартных игр, открыл лучшую вакансию на свете. Владельцы сайта ищут "профессионального обзорщика", задачей которого будет смотреть сериалы от Netflix, есть пиццу и получать за это деньги.

Работника нанимают на краткосрочный период. Счастливчику, которому достанется это место, заплатят 500 долларов.

"Мы ищем идеального кандидата, который сможет рассказать о лучших шоу Netflix, а также о лучшей пицце на вынос, чтобы помочь нам пережить эти неспокойные времена", – говорится на сайте конкурса.

Победитель конкурса также получит бесплатный доступ для просмотра Netflix и бюджет на пиццу.

Человек, отобранный из нескольких кандидатов, должен просмотреть несколько сериалов и оценить их. Основные из выдвинутых критериев: актерская игра, интересный сюжет, удовлетворенность эпизодами и концовкой.

Кроме сериалов человек будет оценивать и пиццу. Параметры оценки: внешний вид, текстура теста, вкус, качество ингредиентов начинки, тягучесть сыра, соотношение цены и качества.

Победителя конкурса объявят 17 февраля.

К слову, ранее компания BonusFinder проводила конкурсы, чтобы заплатить людям за тестирование гамбургеров, мороженого, конфет и тыквенного пирога.

Отметим, ранее в Швеции Гетеборгский кинофестиваль объявил о поисках добровольца, который готов отправиться на неделю на уединенный остров-маяк Патер Ностер. Добровольцу необходимо будет в одиночестве посмотреть 60 фильмов из программы фестиваля. Для него будут подготовлены комфортные условия: еда, напитки и удобная кровать. А вот ноутбук, смартфон и книги на маяке будут запрещены.