Друг рэпера Dr. Dre рассказал о состоянии исполнителя, который попал в реанимацию

По словам исполнителя ICE T, рэпера уже выписали домой.

Американского рэпера Dr. Dre выписали из больницы после того, как 5 января его госпитализировали и перевели в реанимацию из-за аневризмы сосуда мозга. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил на своей странице в Twitter его друг – исполнитель ICE T.

"Обновление: только что общался @drdre. Он только что вернулся домой. В безопасности и хорошо выглядит", – написал он в социальной сети.

Фото: Скриншот

Напомним, 5 января Андре Ромелл Янг, известный под псевдонимом Доктор Дре (Dr. Dre), был госпитализирован в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе после аневризмы сосуда головного мозга.

Его состояние было стабильным, но медики не знали, что стало причиной такого состояния, потому проводили различные тесты.

Сейчас Dr. Dre находится в процессе развода с бывшей супругой Николь, которая требовала от него ежемесячных выплат в размере 2 миллионов долларов и еще 5 миллионов на оплату услуг адвоката.

Сам Андре Ромелл Янг 6 января опубликовал на своей странице в Instagram студийную фотографию, в подписи к которой поблагодарил семью, друзей и поклонников за проявленный интерес и слова поддержки.

Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что от 55-летнего рэпера Dr. Dre ушла жена спустя 24 года брака.

Причиной развода Николь Янг назвала "несовместимые различия" с культовым рэпером. Она также потребовала присудить ей алименты.