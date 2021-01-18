Дженнифер Лопес поставила на место хейтеров, обвинивших ее в злоупотреблении ботоксом

Пользователи уверены, что молодостью своей кожи артистка обязана отнюдь не собственной косметике.

51-летняя голливудская актриса и певица показала ухоженное лицо без макияжа о стала обїектом критики со стороні пользователей сети.

Дискуссия разгорелась на странице знаменитости в социальной сети Instagram. Лопес сняла видео, на котором рекламирует эффект одного из продуктов своего косметического бренда JLo Beauty.

На записи певица в ванной показывает, как посвежело ее лицо после использования маски, демонстрируя практически полное отсутствие морщин и блестящую сияющую кожу.

[ + – ]

Однако пользователи сразу же ее обвинили в том, что она пользуется "уколами красоты". В первом комментарии под публикацией одна из подписчиц заявила, что лоб звезды "не двигается уже много лет, словно замороженный".

"Она солгала об этом. Считает нас идиотами. Утраченное доверие", – возмущается она.

"Я отмечу, что брови и лоб совсем не двигаются, когда вы говорите или пытаетесь выразить свои эмоции. Вы определенно делали инъекции ботокса. Тонны ботокса", – говорится в другом комментарии.

Дискуссия о коже звезды дошла до того, что в обсуждения вмешалась сама Дженнифер. Она заявила хейтерам, что никогда не делала инъекций ботокса и пластических операций, а хейтерам пожелала проводить время более позитивно и радовать других, а не тратить время на то, чтобы унизить других.

Напомним, ранее папарацци слили в сеть фотографии Дженнифер Лопес с отдыха на побережье Атлантического океана. На представленных снимках певица была в купальниках, которые совершенно не скрывали ее фигуру.