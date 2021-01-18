Дженніфер Лопес поставила на місце хейтерів, які звинуватили її у зловживанні ботоксом

Користувачі впевнені, що молодістю своєї шкіри артистка зобов'язана аж ніяк не власній косметиці.

51-річна голлівудська актриса і співачка показала доглянуте обличчя без макіяжу та стала обʼєктом критики зі сторони користувачів мережі.

Дискусія розгорілася на сторінці знаменитості в соціальній мережі Instagram. Лопес зняла відео, на якому рекламує ефект одного з продуктів свого косметичного бренду JLo Beauty.

На записі співачка у ванній показує, як посвіжішало її обличчя після використання маски, демонструючи практично повну відсутність зморшок і блискучу сяючу шкіру.

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Однак користувачі відразу ж її звинуватили в тому, що вона користується "уколами краси". У першому коментарі під публікацією одна з передплатниць заявила, що лоб зірки "стоїть уже багато років, немов заморожений".

"Вона збрехала про це. Вважає нас ідіотами. Втрачена довіра", — обурюється вона.

"Я зазначу, що брови і лоб зовсім не рухаються, коли ви говорите або намагаєтеся висловити свої емоції. Ви безумовно робили ін'єкції ботокса. Тонни ботокса", — йдеться в іншому коментарі.

Дискусія про шкіру зірки дійшла до того, що в обговорення втрутилася сама Дженніфер. Вона заявила хейтерам, що ніколи не робила ін'єкцій ботокса і пластичних операцій, а хейтерам побажала проводити час більш позитивно і радувати інших, а не витрачати час на те, щоб принизити інших.

Нагадаємо, раніше папарацці злили в мережу фотографії Дженніфер Лопес з відпочинку на узбережжі Атлантичного океану. На представлених знімках співачка була в купальниках, які абсолютно не приховували її фігуру.