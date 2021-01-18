Прозрачные туфли и крошечные сумки. Главные модные антитренды 2021 года

Фокус выяснял, что из модных трендов 2020 года останется на обочине мейнстрим-тенденций 2021

Мода не стоит на месте, независимо от внешних факторов и событий в политике и экономике, дизайнеры актуализируют тенденции моды, которые будут править бал на протяжении от нескольких месяцев до ближайших нескольких лет.

По этой причине заядлые трендсеттеры с вниманием относятся к большинству модных обновлений и своевременно удаляют из своих гардеробов устаревшие фешн-решения, которые были на пике в минувшем сезоне.

Фокус собрал самые популярные тенденции прошлого сезона, о которых лучше забыть в ближайшие несколько лет. Другими словами, поговорим о том, что точно не понадобится в гардеробе.

Малюсенькие сумочки

Декоративные мини-сумочки, целевое назначение которых очень сомнительно, если оно вообще имеет место (говорят, по замыслу дизайнеров, в нее должна помещаться помада и платежная карточка), стремительно теряют свою популярность в эпоху буйства пандемийных настроений и всего, что с ними связано.

[ + – ] Сумки Жакмюс

Следовательно, мы наблюдаем возвращение сумок-шоперов в качестве мейнстрим-тренда, а также, сумок-тоутов (подушек), и других вместительных моделей этого необходимого аксессуара.

Объемные обручи на голову

Этот удивительный и довольно спорный тренд из 90-х годов шагал по планете весь 2020 год, и, похоже планирует в нем и остаться. Обручи и повязки на голову самых разных расцветок, а также с эффектным и объемным декором в виде бусин и металлических элементов, использовались дизайнерами в качестве дополнениях ко многим модным образам. Эффектной альтернативой аксессуара для волос можно считать крупные заколки со стразами и имитацией жемчуга.

[ + – ] Обруч на голову

Кроме того, дизайнеры настаивают на внедрении бейсболки в любой модный образ, так что они приобретают в наступившем сезоне почти сакральное значение: бейсболку можно комбинировать с деловым костюмом, любым кэжуал-решением и даже юбкой-карандашом в сочетании с кедами или объемными кроссовками.

Прозрачные туфли и сабо на каблуке

Во-первых, любой прозрачный материал для обуви довольно быстро приходит в негодность: желтеет, темнеет или теряет прозрачность. Как следствие, еще ни разу в истории мы не наблюдали долгой моды на прозрачную обувь. Сезон 2021 не стал исключением, и готовится оставить обувь с силиконовыми вставками на обочине истории трендов. Кроме того, в мире стало меньше светских событий и, как следствие, меньше поводов для ярких публичных появлений, которые, неизменно, способствовали развитию "неудобных" модных решений.

В наступившем модном сезоне 2021 еще более весомую актуальность приобретают лоферы, кроссовки, кеды, челси и другая женская обувь, которую можно назвать скорее удобной, нежели потрясающей воображение.

Широкие длинные шорты-бермуды

В этом сезоне трендсеттеры говорят "пока!" шортам-бермудам, которые были актуальным модным дополнением образов для всех неравнодушных тенденциям. Широкие длинные шорты на время уходят в модное прошлое. На смену этому решению, которое имеет больше общего с семейными трусами, чем с одеждой для появления на публике, приходят короткие юбки в сочетании со спортивной обувью, а также босоножками на высокой плоской подошве.

Рваные джинсы

Джинсы с рваным эффектом заняли главенствующее место в гардеробах трендсеттеров, которые смело сочетали эту модную единицу с классикой. Согласно тенденциям на подиумах, в наступившем сезоне такие решения не будут пользоваться особой популярностью. На смену дерзким комбинациям приходят классические решения для коттона и денима. Мы наблюдаем старые добрые классические брюки из денима, которые правили бал в 80-х годах прошлого века. Так, прямые классические джинсы пришли на смену "папиным штанам", "бойфрендам" и "маминым джинсам". Новые старые джинсы будут отлично смотреться с кедами, ботильонами с острыми носами и сандалиями с ремнями.

Маленькие сумки из нейлона

Тренды потепления к моде 1990-х годов начинает терять актуальность и привлекательность. Можно смело ожидать, что в 2021 году мы не будем так часто возвращаться к модному контексту последнего десятилетия прошлого века. Любовь к этой сомнительной эстетике понемногу теряет бразды правления модными трендами.

Одной их жертв такого "похолодания" к эстетике 90-х стали маленькие сумочки из нейлона, которые оставались модным аксессуаром для многих модниц в 2020 году.

Футболки и джемперы с крупным логотипом

В сезон 2021 популярные футболки с крупным лого уходят в прошлое и готовятся перекочевать в разряд вульгарных модных решений, которым не место в шкафу модниц. Следует отметить, что футболки с логотипами держались долго: не менее двух-трех сезонов. И такая популярность тренда обусловлена симпатией модников к лейблам с громкими именами и желанием транслировать названия знаменитых модных домов на расстоянии. В наступившем сезоне нам стоит отказаться от лого и отдать предпочтение мелким принтам и более лаконичной эстетике.