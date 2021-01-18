Прозорі туфлі та крихітні сумки. Головні модні антитренди 2021 року

Фокус з'ясовував, що з модних трендів 2020 року залишиться на узбіччі мейнстрім-тенденцій 2021

Мода не стоїть на місці, незалежно від зовнішніх факторів і подій в політиці та економіці, дизайнери актуалізують тенденції моди, які правитимуть балом протягом періоду від кількох місяців до найближчих декількох років.

З цієї причини завзяті трендсетери з увагою ставляться до більшості модних оновлень і своєчасно видаляють зі своїх гардеробів застарілі фешн-рішення, які були на піку в минулому сезоні.

Фокус зібрав найпопулярніші тенденції минулого сезону, про які краще забути на найближчі кілька років. Іншими словами, поговоримо про те, що точно не знадобиться в гардеробі.

маленькі сумочки

Декоративні міні-сумочки, цільове призначення яких дуже сумнівне, якщо взагалі має місце (кажуть, за задумом дизайнерів, в неї повинна міститися помада і платіжна картка), стрімко втрачають свою популярність в епоху буйності пандемічних настроїв і всього, що з ними пов'язано.

[ + – ] Сумки Жакмюс

Отже, ми спостерігаємо повернення сумок-шоперів як мейнстрім-тренду, а також, сумок-тоут (подушок), та інших містких моделей цього необхідного аксесуара.

Об'ємні обручі на голову

Цей дивовижний і досить спірний тренд з 90-х років крокував планетою весь 2020 рік, і, схоже, планує в ньому і залишитися. Обручі та пов'язки на голову найрізноманітніших забарвлень, а також з ефектним і об'ємним декором у вигляді намистин і металевих елементів, використовувалися дизайнерами в якості доповнення до багатьох модних образів. Ефектною альтернативою аксесуару для волосся можна вважати великі шпильки зі стразами та імітацією перлів.

[ + – ] Обруч на голову

Крім того, дизайнери наполягають на впровадженні бейсболки в будь-який модний образ, так що вони набувають в сезоні майже сакральне значення: бейсболку можна комбінувати з діловим костюмом, будь-яким кежуал-рішенням і навіть спідницею-олівцем в поєднанні з кедами або об'ємними кросівками.

Прозорі туфлі та сабо на підборах

По-перше, будь-який прозорий матеріал для взуття досить швидко приходить в непридатність: жовтіє, темніє або втрачає прозорість. Як наслідок, ще жодного разу в історії ми не спостерігали довгої моди на прозоре взуття. Сезон 2021 не став винятком, і готується залишити взуття з силіконовими вставками на узбіччі історії трендів. Крім того, у світі стало менше світських подій і, як наслідок, менше приводів для яскравих публічних появ, які, незмінно, сприяли розвитку "незручних" модних рішень.

У новому модному сезоні 2021 ще більш вагому актуальность набувають лофери, кросівки, кеди, челсі та інше жіноче взуття, яке можна назвати скоріше зручним, ніж приголомшуючим уяву.

Широкі довгі шорти-бермуди

У цьому сезоні трендсеттери кажуть "бувай!" шортам-бермудам, які були актуальним модним доповненням образів для всіх небайдужих до тенденцій. Широкі довгі шорти на час ідуть в модне минуле. На зміну цього рішення, яке має більше спільного з сімейними трусами, ніж з одягом для появи на публіці, приходять короткі спідниці у поєднанні зі спортивним взуттям, а також босоніжками на високій плоскій підошві.

Рвані джинси

Джинси з рваним ефектом зайняли чільне місце в гардеробах трендсетерів, які сміливо поєднували цю модну одиницю з класикою. Згідно тенденціям на подіумах, у новому сезоні такі рішення не користуватимуться особливою популярністю. На зміну зухвалим комбінаціям приходять класичні рішення для котону і деніму. Ми спостерігаємо старі добрі класичні брюки з деніму, які правили балом у 80-х роках минулого століття. Так, прямі класичні джинси прийшли на зміну "батьковим штанам", "бойфрендам" і "маминим джинсам". Нові старі джинси відмінно виглядатимуть з кедами, ботильйонами з гострими носами і сандалями з ременями.

Маленькі сумки з нейлону

Тренд потепління до моди 1990-х років починає втрачати актуальність і привабливість. Можна сміливо очікувати, що в 2021 році ми не так часто повертатимемося до модного контексту останнього десятиліття минулого століття. Любов до цієї сумнівної естетики потроху втрачає кермо влади над модними трендами.

Однією із жертв такого "похолодання" до естетики 90-х стали маленькі сумочки з нейлону, які залишалися модним аксесуаром для багатьох модниць в 2020 році.

Футболки та джемпери з великим логотипом

У сезон 2021 популярні футболки з великим лого відходять у минуле і готуються перекочувати в розряд вульгарних модних рішень, яким не місце в шафі модниць. Слід зазначити, що футболки з логотипами трималися довго: не менше двох-трьох сезонів. І така популярність тренду обумовлена симпатією модників до лейблів з гучними іменами і бажанням транслювати назви знаменитих модних будинків на відстані. У цьому сезоні нам варто відмовитися від лого і віддати перевагу дрібним принтам і більш лаконічній естетиці.