24-летний сын американской супермодели Стефани Сеймур умер от передозировки (фото)

В этом году Гарри собирался лечь в реабилитационный центр, чтобы побороть наркозависимость, но не успел.

24-летний сын американской супермодели Стефани Сеймур и миллиардера Питера Бранта проиграл многолетнюю борьбу с наркозависимостью и умер от случайной передозировки лекарств, которые принимал, чтобы бороться с пагубной тягой, сообщает The New York Times.

"Мы всегда будем опечалены тем, что его жизнь была прервана этой разрушительной болезнью. Он многого достиг за свои 24 года, но у нас никогда больше не будет возможности увидеть, сколько еще Гарри мог бы сделать. Гарри был не просто нашим сыном. Он был также замечательным братом, любящим внуком, любимым дядей и заботливым другом. Он был творческой, любящей и сильной душой, которая принесла свет в сердца стольких людей. Он был действительно красивым человеком внутри и снаружи", – сообщила семья Гарри в официальном заявлении.

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Гарри был средним сыном пары. У них остался 27-летний сын Питер и 16-летняя дочь Лили Маргарет. Кроме этих детей, у миллиардера есть пятеро отпрысков от первого брака, которых он оставил ради Стефани. Бизнесмен женился на модели, у которой был сын от прежних отношений, летом 1995 года.

Дети Бранта с удовольствием разделяли любовь родителей к светской жизни и часто появлялись в высшем свете, а Питера и Гарри называли самыми красивыми братьями Нью-Йорка.

Гарри пошел по стопам матери и начал делать карьеру в модной индустрии. Он принимал участие в модных показах и снимался для журналов, поражая публику своей андрогинной внешностью. Он также выпустил вместе со своим братом линию унисекс-косметики для бренда MAC.

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В этом году молодой человек собирался отправиться в реабилитационный центр, чтобы пройти лечение от наркозависимости, а затем сосредоточиться на работе в журнале Interview, которым владеет его отец. Однако передозировка препаратами, которыми он боролся с пагубной зависимостью, не дала осуществить эти планы.

На странице Гарри в сети пользователи пишут слова соболезнования и отказываются верить в его смерть.

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Мать Гарри, Стефани Сеймур, прославилась в 1990-ых годах. Она сотрудничала с компанией Victoriaʼs Secret, снялась в клипах November Rain, Estranged и Donʼt Cry. Благодаря ее таланту американская рок-группа Guns Nʼ Roses стала мегапопулярной на родине и покорила Европу и Китай. Она была музой самых знаменитых фотографов.

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Модель неоднократно появлялась на страницах Playboy, где ее заметили фотограф Ричард Аведон и редактор Vogue Анна Винтур. С этого момента главными элементами профессиональной биографии модели были образы элегантных светских хищниц, символизирующие гламур.

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Стефани стала лицом компании Estée Lauder и написала книгу, где поделилась секретами красоты. В свои 50+ она продолжает сниматься для журналов, в том числе и обнаженной.

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В 2020 году модель вошла в рейтинг 60 знаменитостей, которым с огромного состояния приходится платить немалый налог.

Покойный Гарри восхищался своей матерью и часто публиковал фото и видео с ней.

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Напомним, 33-летняя британская модель Рози Хантингтон-Уайтли показала подросшего сына Джека Оскара, которого родила от голливудского актера Джейсона Стейтема.