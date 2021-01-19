24-річний син американської супермоделі Стефані Сеймур помер від передозування (фото)

Цього року Гаррі збирався лягти в реабілітаційний центр, щоб побороти наркозалежність, але не встиг.

24-річний син американської супермоделі Стефані Сеймур і мільярдера Пітера Бранта програв багаторічну боротьбу з наркозалежністю і помер від випадкового передозування ліків, які вживав, щоб боротися зі згубною тягою, повідомляє The New York Times.

"Ми завжди будемо засмучені тим, що його життя було перерване цієї руйнівною хворобою. Він багато чого досяг за свої 24 роки, але у нас ніколи більше не буде можливості побачити, скільки ще Гаррі міг би зробити. Гаррі був не просто нашим сином. Він був також чудовим братом, люблячим онуком, улюбленим дядьком і турботливим другом. Він був творчою, люблячою і сильною душею, яка принесла світло в серця стількох людей. Він був дійсно гарною людиною всередині і ззовні", — повідомила сім'я Гаррі в офіційній заяві.

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Гаррі був середнім сином пари. У них залишився 27-річний син Пітер і 16-річна дочка Лілі Маргарет. Крім цих дітей, у мільярдера є п'ятеро нащадків від першого шлюбу, яких він залишив заради Стефані. Бізнесмен одружився з моделлю, у якої був син від колишніх стосунків, влітку 1995 року.

Діти Бранта із задоволенням поділяли любов батьків до світського життя і часто з'являлися у вищому світі, а Пітера і Гаррі називали найкрасивішими братами Нью-Йорка.

Гаррі пішов слідами матері і почав робити кар'єру в модній індустрії. Він брав участь в модних показах і знімався для журналів, вражаючи публіку своєю андрогінною зовнішністю. Він також випустив разом зі своїм братом лінію унісекс-косметики для бренду MAC.

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Цього року юнак збирався лягти у реабілітаційний центр, щоб пройти лікування від наркозалежності, а потім зосередитися на роботі в журналі Interview, яким володіє його батько. Однак передозування препаратами, за допомогою яких він боровся із згубною залежністю, не дала здійснити ці плани.

На сторінці Гаррі в мережі користувачі пишуть слова співчуття і відмовляються вірити в його смерть.

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Мати Гаррі, Стефані Сеймур, прославилася у 1990-их роках. Вона співпрацювала з компанією Victoria's Secret, знялася у кліпах November Rain, Estranged і Don't Cry. Завдяки її таланту американська рок-група Guns N'Roses стала мегапопулярною на батьківщині і підкорила Європу та Китай. Вона була музою найзнаменитіших фотографів.

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Модель неодноразово з'являлася на сторінках Playboy, де її помітили фотограф Річард Аведон і редакторка Vogue Анна Вінтур. З цього моменту головними елементами професійної біографії моделі були образи елегантних світських хижачок, що символізують гламур.

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Стефані стала обличчям компанії Estée Lauder і написала книгу, де поділилася секретами краси. У свої 50+ вона продовжує зніматися для журналів, зокрема й оголеною.

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У 2020 році модель увійшла до рейтинг 60 знаменитостей, котрі з величезних статків змушені сплачувати чималі податки.

Покійний Гаррі захоплювався своєю матір'ю і часто публікував фото і відео з нею.

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Нагадаємо, 33-річна британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі показала сина-підлітка Джека Оскара, якого народила від голлівудського актора Джейсона Стейтема.