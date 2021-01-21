Жена грузинского князя Хуана Багратиони-Мухранского родила первенца (фото)

Мальчика назвали в честь деда.

43-летний князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский и его 31-летняя жена Кристина впервые стали родителями. Радостную новость пара сообщила на своих страницах в Instagram, опубликовав фото из палаты. На снимках княжна держит сына Баграта на руках, а рядом с ней – ее супруг.

Мальчик родился 19 января, на праздник Крещения. Его назвали в честь деда, который был князем Грузии, Баварии и Испании.

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О пополнении в семействе представителей королевской династии стало известно в конце прошлого года. Кристина Багратиони поделилась снимком с супругом и написала о том, что первый ребенок появится в семье уже в начале 2021 года.

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Хуан Багратиони-Мухранский женился на "Мисс Грузия – 2008" Кристине Дзидзигури в 2004 году. Свадьба состоялась в Испании, где и родился сам Хуан. Спустя четыре года после торжества супруги обвенчались на своей исторической родине в грузинской Мцхете. Торжество прошло в старинном соборе Светицховели. Празднование длилось три дня и вошло в историю как одна из самых грандиозных церемоний, когда-либо проводившихся на родине жениха.

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Багратиони-Мухранский – кузен короля Испании Филиппа VI. Он получил образование в швейцарской школе, после чего поступил в университет Комплутенсе в Мадриде. Получив диплом, он переехал в Лондон, став директором в крупной финансовой инвестиционной компании.

Багратионы-Мухранские — грузинская аристократическая фамилия, боковая ветвь царской династии Багратионов. Они правили в Грузии более 1000 лет. После революции, в1921-м году, семья уехала в Европу, где со временем породнилась с испанским королевским двором. Дедушка Хуана женился на племяннице короля Испании Альфонса XIII. Отец Хуана – Баграт, был князем Грузии, Баварии и Испании. Так что князь Хуан (Иоанэ) – двоюродный брат правящего ныне в Испании короля Филиппа.

Напомним, в феврале 2021 года в Милане начнется судебное заседание, где князь Монако Альбер II попытается оспорить громкие заявления о том, что он является отцом 15-летней девочки, считающей себя его дочерью. У принца уже есть двое внебрачных детей, которых он признал после анализа ДНК.