Дружина грузинського князя Хуана Багратіоні-Мухранського народила первістка (фото)

Хлопчика назвали на честь діда.

43-річний князь Грузії Хуан Багратіоні-Мухранский та його 31-річна дружина Кристина вперше стали батьками. Радісну новину пара повідомила на своїх сторінках в Instagram, опублікувавши фото з палати. На знімках княгиня тримає сина Баграта на руках, а поруч з нею — її чоловік.

Хлопчик народився 19 січня, на свято Водохреще. Його назвали на честь діда, який був князем Грузії, Баварії та Іспанії.

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Про поповнення в сімействі представників королівської династії стало відомо наприкінці минулого року. Кристина Багратіоні поділилася знімком з чоловіком і написала про те, що перша дитина з'явиться в родині вже на початку 2021 року.

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Хуан Багратіоні-Мухранский одружився з "Міс Грузія — 2008" Кристиною Дзідзігурі в 2004 році. Весілля відбулося в Іспанії, де й народився сам Хуан. Через чотири роки після свята подружжя обвінчалося на своїй історичній батьківщині в грузинській Мцхеті. Урочистощі відбулися в старовинному соборі Светіцховелі. Святкування тривало три дні й увійшло в історію як одна з найграндіозніших церемоній, які коли-небудь проводилися на батьківщині нареченого.

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Багратіоні-Мухранский — кузен короля Іспанії Філіпа VI. Він здобув освіту у швейцарській школі, після чого вступив до університету Комплутенсе в Мадриді. Отримавши диплом, він переїхав до Лондона, ставши директором у великій фінансовій інвестиційної компанії.

Багратіоні-Мухранський — грузинське аристократичне прізвище, бічна гілка царської династії Багратіонів. Вони правили в Грузії більше 1 000 років. Після революції, у 1921-му році, сім'я виїхала до Європи, де з часом поріднилася з іспанським королівським двором. Дідусь Хуана одружився з племінницею короля Іспанії Альфонса XIII. Батько Хуана — Баграт, був князем Грузії, Баварії та Іспанії. Тож князь Хуан (Іоане) — двоюрідний брат короля Філіпа, який нині править в Іспанії.

Нагадаємо, в лютому 2021 року в Мілані почнеться судове засідання, де князь Монако Альбер II спробує оскаржити гучні заяви про те, що він є батьком 15-річної дівчинки, яка вважає себе його дочкою. У принца вже є двоє позашлюбних дітей, яких він визнав після аналізу ДНК.