Актриса из Китая потребовала у суррогатных матерей сделать аборты и потеряла контракт с Prada

Знаменитый бренд сотрудничал с актрисой всего девять дней.

29-летняя китайская актриса Чжэн Шуан оказалась в эпицентре громкого скандала после того, как бренд Prada, амбассадором которого она стала, разорвал с ней сотрудничество после девяти дней работы, передает The Daily Mail.

Причиной для такого шага со стороны компании стала информации о том, что знаменитость после расставания с возлюбленным, продюсером Чжан Хэном в конце 2019 года, она требовала от суррогатных матерей, вынашивающих ей двоих детей, сделать аборт.

О том, что актриса бросила малышей после разрыва с партнером сообщил сам бывший парень Чжэн. А в китайской соцсети Weibo появилась запись разговора актрисы со своей семьей, где она обсуждает, что же делать с детьми после того, как женщины отказались от абортов. Отец Чжэн Шуан предложил отдать их на усыновление, а мать девушки заявила, что вообще не хочет их видеть, несмотря на то, что это ее внуки.

Дети родились в Колорадо и Неваде, и сейчас их отец Чжан Хэн находится в США, чтобы "защитить две невинные жизни". Он обвинил бывшую девушку в том, что она бросила их вернулась в Китай.

[ + – ] Чжан Хэн c детьми в США. Фото: Dailymail.co.uk

Как сообщает South China Morning Post, друг Чжана предоставил китайской платформе NetEase Entertainment документы, свидетельствующие о рождении мальчика 19 декабря 2019 года и девочки 4 января 2020 года. Родителями малышей указаны Шуан и Хэн.

Фото: Weibo

Когда скандал вышел за пределы соцсетей, пользователи забросали аккаунты Prada жалобами на амбассадора с таким отношением к детям. Модный дом отреагировал на это немедленно.

"После значительного недавнего освещения в СМИ ее личной жизни, Prada Group сегодня решила отменить свое сотрудничество с актрисой Чжэн Шуанг, о котором было объявлено 11 января 2021 года", – заявил журналистам представитель бренда.

Решение Prada вызвало слухи о том, что бренд пытается избежать бойкота в Китае за сотрудничество с актрисой, учитывая, что концепция семьи очень важна в стране.

Таким образом Чжэн Шуан стала моделью, с которой у бренда было самое короткое сотрудничество.

Напомним, 2 февраля 2020 года дизайнер Раф Симонс разделил обязанности креативного директора Prada с нынешним креативным директором марки Миуччей Прадой.