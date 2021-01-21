Акторка з Китаю зажадала в сурогатних матерів зробити аборти і втратила контракт з Prada

Знаменитий бренд співпрацював з акторкою всього дев'ять днів.

29-річна китайська акторка Чжен Шуан опинилася в епіцентрі гучного скандалу після того, як бренд Prada, амбасадором якого вона стала, розірвав з нею співпрацю після дев'яти днів роботи, передає The Daily Mail.

Причиною для такого кроку з боку компанії стала інформації про те, що знаменитість після розставання з коханим, продюсером Чжан Хеном у кінці 2019 року, вона вимагала від сурогатних матерів, які виношують їй двох дітей, зробити аборт.

Про те, що акторка кинула малюків після розриву з партнером, повідомив сам колишній хлопець Чжен. А в китайській соцмережі Weibo з'явився запис розмови акторки зі своєю сім'єю, де вона обговорює, що ж робити з дітьми після того, як жінки відмовилися від абортів. Батько Чжен Шуан запропонував віддати їх на усиновлення, а мати дівчини заявила, що взагалі не хоче їх бачити, не зважаючи на те, що це її онуки.

Діти народилися в Колорадо і Неваді, і наразі їх батько Чжан Хен перебуває в США, щоб "захистити два невинних життя". Він звинуватив колишню дівчину в тому, що вона кинула їх та повернулася в Китай.

[ + – ] Чжан Хен з дітьми в США. Фото: Dailymail.co.uk

Як повідомляє South China Morning Post, товариш Чжана надав китайській платформі NetEase Entertainment документи, що свідчать про народження хлопчика 19 грудня 2019 року та дівчинки 4 січня 2020 року. Батьками малюків вказані Шуан і Хен.

Фото: Weibo

Коли скандал вийшов за межі соцмереж, користувачі закидали акаунти Prada скаргами на амбасадора з таким ставленням до дітей. Модний будинок відреагував на це негайно.

"Після значного недавнього висвітлення в ЗМІ її особистого життя, Prada Group сьогодні вирішила скасувати свою співпрацю з акторкою Чжен Шуан, про яку було оголошено 11 січня 2021 року", — заявив журналістам представник бренду.

Рішення Prada викликало чутки про те, що бренд намагається уникнути бойкоту в Китаї за співпрацю з акторкою, враховуючи те, що концепція сім'ї дуже важлива в країні.

Таким чином Чжен Шуан стала моделлю, з якою в бренду була найкоротша співпраця.

Нагадаємо: 2 лютого 2020 року дизайнер Раф Сімонс розділив обов'язки креативного директора Prada з нинішнім креативним директором марки Міучча Прада.