Единственная жена Алена Делона скончалась в Париже (фото)

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

На 80-ом году жизни в столице Франции Париже скончалась актриса и режиссер Натали Делон. О смерти матери на своей странице в Instagram сообщил ее сын Энтони.

"R.I.P. Maman", – написал он на черном фоне в четверг, 21 января., добавив в публикацию совместный снимок.

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Причиной смерти женщины, по данным французских СМИ, стало быстро протекающее онкологическое заболевание. В последние минуты жизни с ней были ее самые близкие люди.

Настоящее имя Натали – Франсин Канова. За свою кинокарьеру она снялась примерно в трех десятках фильмов. Одним из самых успешных стала ее дебютная работа в криминальной драме Жан-Пьера Мельвиля "Самурай" 1967 года, где, среди всего прочего, она познакомилась с будущим супругом Аленом Делоном. Этот брак продлился с 1964 по 1968 год и стал первым и единственным для известного французского покорителя сердец.

[ + – ] Натали и Ален Делон в фильме "Самурай" (1967 год) Фото: Аргументы и факты

В этом союзе родился сын Энтони, однако ребенок не удержал супругов вместе.

Фото: Twitter

После развода актриса продолжила сниматься в кино, а также начала писать сценарии и занялась режиссурой. Среди ее наиболее запомнившихся зрителям работ — роли Эрики в фильме Эдварда Дмитрика "Синяя борода" (1972), Миранды в картине Джозефа Лоузи "Романтическая англичанка" (1975) и Флоры Де Сантис в фильме Роже Вадима "Верная женщина" (1976).

За неделю до смерти матери Энтони опубликовал черно-белый снимок родителей.

"Возможно, этим двум пылким и диким влюбленным потребовалось время, чтобы приручить друг друга, но любовь сильнее всего», – подписал он фото, на котором уже постаревшие Натали и Ален мирно беседуют в гостиной.

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56-летний сын пары пошел по стопам родителей. Он имеет двойное гражданство, Франции и США, снимается в Голливуде.

Напомним, в 2019-м году французскому актеру Алену Делону вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф. Его назвали живой легендой и планетарной иконой