Єдина дружина Алена Делона померла в Парижі (фото)

Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

На 80-му році життя в столиці Франції Парижі померла акторка й режисерка Наталі Делон. Про смерть матері на своїй сторінці в Instagram повідомив її син Ентоні.

"RIP Maman", — написав він на чорному тлі у четвер, 21 січня, додавши до публікації спільний знімок.

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Причиною смерті жінки, за даними французьких ЗМІ, стало швидко протікання онкологічного захворювання. В останні хвилини життя з нею були її найближчі люди.

Справжнє ім'я Наталі — Франсін Канова. За свою кінокар'єру вона знялася майже у трьох десятках фільмів. Одним з найуспішніших стала її дебютна робота в кримінальній драмі Жан-П'єра Мельвіля "Самурай" 1967 року, де, серед усього іншого, вона познайомилася з майбутнім чоловіком Аленом Делоном. Цей шлюб тривав з 1964 по 1968 рік і став першим та єдиним для відомого французького підкорювача сердець.

[ + – ] Наталі й Ален Делон у фільмі "Самурай" (1967 рік) Фото: Аргументы и факты

У цьому шлюбі народився син Ентоні, проте дитина не втримала подружжя разом.

Фото: Twitter

Після розлучення акторка продовжила зніматися в кіно, а також почала писати сценарії та зайнялася режисурою. Серед її робіт найбільше запам'яталися глядачам роль Еріки у фільмі Едварда Дмитрика "Синя борода" (1972), Міранди в картині Джозефа Лоузі "Романтична англійка" (1975) та Флори Де Сантіс у фільмі Роже Вадима "Вірна жінка" (1976).

За тиждень до смерті матері Ентоні опублікував чорно-білий знімок батьків.

"Можливо, цим двом палким і диким закоханим потрібен час, щоб приручити один одного, але любов найсильніша», — підписав він фото, на якому вже старі Наталі й Ален мирно розмовляють у вітальні.

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56-річний син пари пішов слідами батьків. Він має подвійне громадянство, Франції і США, знімається в Голлівуді.

Нагадаємо, у 2019-му році французькому акторові Алену Делону вручили почесну "Золоту пальмову гілку" за внесок у кінематограф. Його назвали живою легендою і планетарною іконою.