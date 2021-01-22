Потомок дома Романовых показал свою невесту-итальянку (фото)

Свадьба состоится осенью 2021 года.

39-летний потомок царского дома Романовых, великий князь Георгий Романов объявил о своей помолвке с 38-летней итальянкой Ребеккой Беттарини. Фото с возлюбленной и новость о новом этапе в жизни он опубликовал в Instagram.

"В моей жизни произошло одно из важнейших событий. С сегодняшнего дня я официально обручён с @rebecca_bettarini", – говорится в подписи к снимку, на котором князь позирует с невестой.

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На сайте Российского Императорского Дома также появилась информация о помолвке:

"Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна рада объявить о свадьбе своего сына и наследника Е.И.В. Великого Князя Георгия Михайловича с Госпожой Викторией Романовной Беттарини, дочерью Его Превосходительства Посла Господина Роберто Беттарини и Госпожи Карлы Беттарини".

Согласно опубликованным данным, Ребекка Беттарини 12 июля прошлого года в года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга приняла православие и получила имя Виктория Романовна.

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Пара уже получила благословение матери жениха и отца невесты, а свадьба состоится осенью этого года. О ее дате пока не сообщается.

В росСМИ сообщают, что Ребекка и Георгий знакомы уже очень давно. Сначала их связывали только рабочие отношение, но более 10 лет они стали встречаться. Беттарини возглавляет Российский императорский фонд, у нее хорошее образование. Невеста князя знает четыре иностранных языка, пробует себя в качестве писательницы и выпускает книги под псевдонимом Георгина Перош.

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Георгий Романов — сын принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой. Ее отцом был Владимир Кириллович Романов, чей отец, Кирилл Владимирович (двоюродный брат императора Николая II), провозгласил себя в 1924 году императором в изгнании.

Большую часть своей жизни Георгий провел в Европе, а образование получил в Оксфордском университете. Он часто посещает Россию, свидетельством чему – множество фото в соцсети. Раньше он был советником гендиректора "Норникеля", сейчас же сосредоточился на благотворительности и руководит благотворительным фондом продовольствия "Русь", который обеспечивает нуждающихся продуктами и товарами первой необходимости.

На помолвку Ребекка получила от жениха золотое кольцо с кабошоном из граната и двумя бриллиантами. Оно досталось Георгию от его матери в 17 лет, которая велела подарить сыну подарить его своей невесте.

Напомним, 43-летний князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский и его 31-летняя жена Кристина впервые стали родителями. О пополнении в семействе представителей королевской династии стало известно в конце прошлого года.