Нащадок Миколи II показав свою наречену-італійку (фото)

Весілля відбудеться восени 2021 року.

39-річний нащадок царського дому Романових, великий князь Георгій Романов оголосив про свої заручини з 38-річною італійкою Ребеккою Беттаріні. Фото з коханою і новина про новий етап у житті він опублікував в Instagram.

"У моєму житті сталася одна з найважливіших подій. З сьогоднішнього дня я офіційно заручений з @rebecca_bettarini", — йдеться в підписі до знімку, на якому князь позує з нареченою.

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На сайті Російського Імператорського Дому також з'явилася інформація про заручини:

"Голова Російського Імператорського Дому Е.І.В. Государиня Велика Княгиня Марія Володимирівна рада оголосити про весілля свого сина і спадкоємця Е.І.В. Великого Князя Георгія Михайловича з Панною Вікторією Романівною Беттаріні, дочкою Його Високоповажності Посла Пана Роберто Беттаріні і Пані Карли Беттаріні ".

Згідно з опублікованими даними, Ребекка Беттаріні 12 липня минулого року в Петропавлівському соборі Санкт-Петербурга прийняла православ'я й отримала ім'я Вікторія Романівна.

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Пара вже отримала благословення матері нареченого і батька нареченої, а весілля відбудеться восени цього року. Про його дату поки не повідомляється.

У Россмо повідомляють, що Ребекка і Георгій знайомі вже дуже давно. Спочатку їх пов'язували тільки робочі стосунки, але вже понад 10 років вони зустрічаються. Беттаріні очолює Російський імператорський фонд, у неї хороша освіта. Наречена князя знає чотири іноземні мови, пробує себе в ролі письменниці і випускає книги під псевдонімом Георгіна Перош.

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Георгій Романов — син принца Прусського Франца-Вільгельма Гогенцоллерна і Марії Володимирівни Романової. Її батьком був Володимир Кирилович Романов, чий батько, Кирило Володимирович (двоюрідний брат імператора Миколи II), проголосив себе в 1924 році імператором у вигнанні.

Більшу частину свого життя Георгій провів у Європі, а освіту здобув в Оксфордському університеті. Він часто відвідує Росію, свідченням чого — безліч фото в соцмережі. Раніше він був радником гендиректора "Норнікеля", нині ж зосередився на благодійництві та керує благодійним фондом продовольства "Русь", що забезпечує продуктами і товарами першої необхідності тих, хто цього потребує.

На заручини Ребекка отримала від нареченого золоте кільце з кабошоном з гранату і двома діамантами. Воно дісталося Георгію від його матері в 17 років, яка веліла синові подарувати його своїй нареченій.

Нагадаємо: 43-річний князь Грузії Хуан Багратіоні-Мухранський і його 31-річна дружина Крістіна вперше стали батьками. Про поповнення в сімействі представників королівської династії стало відомо наприкінці минулого року.