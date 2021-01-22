Необычная дружба кошки и выдры сделала их звездами YouTube (видео)

За жизнью этой парочки следят 564 тысячи подписчиков, а некоторые видео набирают миллионы просмотров.

Выдра Сакура и кошка Мочи стали не только друзьями-не разлей вода, но и звездами YouTube, где у канала ma ko, посвященного жизни этих двоих, – уже 564 тысячи подписчиков.

Сначала в обычной японской семье появилась выдра Сакура, и ее хозяин по имени Мако начал публиковать забавные видео с похождениями питомца. Семь месяцев назад, в июне 2020 года, в семье появился еще и рыжий котено-девочка Моти, после чего популярность канала резко пошла вверх.

Животные, которые в дикой природе никогда в жизни бы не контактировали, в условиях квартиры стали лучшими друзьями, а некоторые моменты из их повседневности стали настоящими рекордсменами на канале по просмотру. Так, кадры, на которых выдра и котенок просто спят, обнявшись, увидели свыше восьми миллионов человек.

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Кадры же первого дня жизни Моти в семье просмотрели более миллиона людей.

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У Сакуры есть и своя страница в Instagram, на которую подписаны 46 тысяч пользователей. Там тоже можно увидеть милые "семейные" фото.

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Интересно, что имена животных (Sakura и Mochi) созвучны с названием знаменитого японского десерта Sakura Mochi. Это блюдо, состоящее из сладких рисовых розовых лепешек моти и красной бобовой пасты адзуки-ан, покрытое листом сакуры.

Фото: Скриншот

Напомним, в Турции пес неделю приходил в больницу, где его хозяин лечился от коронавируса. Такая верность не осталась без внимания людей, и животное уже назвали турецким Хатико.