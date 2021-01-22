Незвичайна дружба кішки та видри зробила їх зірками YouTube (відео)

За життям цієї парочки стежать 564 тисячі передплатників, а деякі відео набирають мільйони переглядів.

Видра Сакура та кішка Мочі стали не просто нерозлучними друзями, а й зірками YouTube, де канал ma ko, присвяченмй життю цих двох, — має вже 564 тисячі передплатників.

Спочатку в звичайній японській сім'ї з'явилася видра Сакура, і її господар на ім'я Мако почав публікувати кумедні відео з пригодами вихованця. Сім місяців тому, у червні 2020 року, в родині з'явилося ще й руде котеня-дівчинка Моті, після чого популярність каналу одразу зросла.

Тварини, які в дикій природі ніколи в житті б не контактували, у квартирі господаря стали найкращими друзями, а деякі моменти з їхнього повсякдення за переглядами стали справжніми рекордсменами на каналі. Так, кадри, де видра та кошеня просто сплять, обійнявшись, побачили понад вісім мільйонів осіб.

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Кадри ж першого дня життя Моті в родині переглянули більше мільйона людей.

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У Сакури є й своя сторінка в Instagram, на яку підписано 46 тисяч користувачів. Там теж можна побачити милі "сімейні" фото.

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Цікаво, що імена тварин (Sakura і Mochi) співзвучні з назвою відомого японського десерту Sakura Mochi. Це страва, яка складається з солодких рисових рожевих коржів моті та червоної бобової пасти адзукі-ан, покрита листком сакури.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Туреччині пес тиждень приходив до лікарні, де його господар лікувався від коронавірусу. Така вірність не залишилася без уваги людей, і тварину вже назвали турецьким Хатіко.