"Повести о Дунке и Эгге": НВО экранизирует приквел "Игры престолов"

Руководство канала уже назвало грядущий сериал "приоритетным"

Пока НВО занимается разработкой сериала из вселенной "Игры престолов" под названием "Дом драконов", стало известно, что еще несколько произведений Джорджа Мартина станут телесагой. Речь идет о "Повестях о Дунке и Эгге". Об этом пишет Variety

В настоящее время написаны лишь три повести, изданные в различных антологиях и все вместе в сборнике "Рыцарь Семи Королевств".

В них рассказывается история межевого рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга, который на самом деле является отпрыском Таргариенов и впоследствии станет королем Эйгоном V Таргариен, прозванным Невероятным.

[ + – ] Иллюстрация к "Повестям о Дунке и Эгге"

Поначалу Мартин планировал выпускать по одной повести между романами основного цикла, но не сложилось: четвертая повесть под рабочим названием "Винтерфелльские волчицы" осталась недописанной, сюжет пятой повести "Деревенский герой" продуман лишь в общих чертах, всего же у Мартина идей — на дюжину их историй. О чем он неоднократно упоминал в интервью.

Руководство канала пока не определилось со сценаристами и шоураннерами, однако уже заявили, что это "один из приоритетных сериалов" в HBO.

В 2014 году история межевого рыцаря всерьез рассматривалась для экранизации. Мартин отмечал, что из-за договора с HBO не может продать повести никому другому без серьезных изменений мира. Недавно Райан Кондал, шоураннер "Дома драконов", рассказал, что примерно в это же время горел идеей адаптации повестей, "но Джордж Мартин хотел сперва написать их, и, как мне кажется, ему хотелось бы больше участвовать в их адаптации". Еще пару лет назад писатель прямо говорил, что не готов продавать права на Дунка и Эга, пока не напишет о них сам.

[ + – ] Джордж Мартин

"Вы все знаете, насколько я медленный писатель и как быстро снимаются сериалы. Я не хочу повторять историю "Игры престолов", когда сериал обгоняет книги. Когда я закончу рассказывать все свои истории о Дунке и Эгге, тогда о них и будет сериал, но до этого еще далеко", — теперь, видимо, он изменил свое мнение.

Джеймс Хибберд из EW подтвердил данные слухи, отметив, что это не единственный проект, находящийся в разработке. Так, в HBO уже встречались с несколькими потенциальными шоураннерами для сериала о Восстании Роберта Баратеона. Среди упомянутых имен журналист отметил Бруно Хеллера, создателя сериала "Рим", другого нашумевшего детища HBO.