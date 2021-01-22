"Історії про Дунка й Егга": НВО екранізує приквел "Гри престолів"

Керівництво каналу вже назвало прийдешній серіал "пріоритетним"

Поки НВО займається розробкою серіалу з всесвіту "Ігор престолів" під назвою "Будинок драконів", стало відомо, що ще кілька творів Джорджа Мартіна стануть телесагами. Йдеться про "Повісті про Дунка й Егга". Про це пише Variety

Наразі написані лише три повісті, видані в різних антологіях і всі разом у збірнику "Лицар Семи Королівств".

У них розповідається історія межового лицаря Дункана Високого і його зброєносця Егга, який насправді є сином Таргаріенів і згодом стане королем Ейгоном V Таргарієн, названим Неймовірним.

[ + – ] Ілюстрація до "Повісті про Дунка й Егга"

Спочатку Мартін планував випускати по одній повісті між романами основного циклу, але не склалося: четверта повість під робочою назвою "Вінтерфельські вовчиці" залишилася дописана, сюжет п'ятої повісті "Сільський герой" продуманий лише в загальних рисах, усього ж у Мартіна ідей — на дюжину їх історій. Про що він неодноразово згадував в інтерв'ю.

Керівництво каналу поки не визначилося зі сценаристами і шоуранером, проте вже заявили, що це "один з пріоритетних серіалів" у HBO.

У 2014 році історія межового лицаря серйозно розглядалася для екранізації. Мартін відзначав, що через договір з HBO не може продати повість нікому іншому без серйозних змін світу. Нещодавно Райан Кондао, шоуранер "Будинку драконів", розповів, що приблизно в цей же час горів ідеєю адаптації повістей, "але Джордж Мартін хотів спершу написати їх, і, як мені здається, йому хотілося б більше брати участь в їх адаптації". Ще пару років тому письменник прямо говорив, що не готовий продавати права на Дунка й Егга, поки не напише про них сам.

[ + – ] Джордж Мартін

"Ви всі знаєте, наскільки я повільний письменник і як швидко знімаються серіали. Я не хочу повторювати історію "Гри престолів", коли серіал обганяє книгу. Коли я закінчу розповідати всі свої історії про Дунка й Егга, тоді про них і буде серіал, але до цього ще далеко", — тепер, мабуть, він змінив свою думку.

Джеймс Хібберд з EW підтвердив ці чутки, зазначивши, що це не єдиний проєкт, що перебуває в розробці. Так, у HBO вже зустрічалися з декількома потенційними шоуранерами для серіалу про Повстання Роберта Баратеона. Серед згаданих імен журналіст зазначив Бруно Хеллера, творця серіалу "Рим", іншого гучного дітища HBO.