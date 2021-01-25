Битва чудовищ: вышел трейлер блокбастера "Годзилла против Конга"

Бюджет фильма составил более 200 миллионов долларов

Студии Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures выпустили новый трейлер фантастического блокбастера "Годзилла против Конга". Режиссером фильма стал Адам Вингард, ранее снимавший фильмы ужасов: "Ведьма из Блэр: Новая глава" и "З/Л/О". Об этом пишет The Verge.

Один из первых блокбастеров, которые выйдут в 2021 году, обошелся кинокомпаниям в 200 миллионов долларов.

[ + – ]

По сюжету, Конг и его защитники отправляются в опасное путешествие на поиски своего настоящего дома. К ним присоединяется осиротевшая девочка Цзя, у которой есть уникальная и сильная связь с Конгом.

Неожиданно на своем пути они встречают разъяренного монстра Годзиллу, что несет за собой разрушение. Монстры сойдутся в зрелищной битве, а судьба человечества окажется под угрозой.

Премьера фильма "Годзилла против Конга" запланирована на 26 марта 2021 года в форматах в 2D, 3D и IMAX.

Годзилла и Кинг-Конг уже встречались в одном фильме — "Кинг-Конг против Годзиллы" (США-Япония, 1962).

В 2014 году Warner Bros и Legendary перезапустили японскую франшизу о Годзилле. Одноименный фильм, снятый режиссером Гаретом Эдвардсом, собрал в прокате 529 миллионов долларов.

Первый фильм о Кинг-Конге появился в 1933. Кинг-Конга придумал режиссер и сценарист Мериан Купер. Самыми известными картинами об этом чудовище стали фильмы Джона Гиллермина (1976) и Питера Джексона (2005).