Битва чудовиськ: вийшов трейлер блокбастеру "Ґодзілла проти Конга"

Бюджет фільму становить більше 200 мільйонів доларів

Студії Warner Bros. Pictures і Legendary Pictures випустили новий трейлер фантастичного блокбастеру "Ґодзілла проти Конга". Режисером фільму став Адам Вінгард, який раніше знімав фільми жахів: "Відьма з Блер: Нова глава" та "З/Л/О". Про це пише The Verge.

Один із перших блокбастерів, які вийдуть в 2021 році, коштував кінокомпаніям 200 мільйонів доларів.

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За сюжетом, Конг і його захисники відправляються в небезпечну подорож на пошуки свого справжнього дому. До них приєднується осиротіла дівчинка Цзя, у якої є унікальний та сильний звʼязок із Конгом.

Несподівано на своєму шляху вони зустрічають розлюченого монстра Ґодзіллу, який приносить за собою руйнування. Монстри зійдуться у видовищній битві, а доля людства опиниться під загрозою.

Премʼєра фільму "Ґодзілла проти Конга" запланована на 26 березня 2021 року в форматах 2D, 3D та IMAX.

Ґодзілла иа Кінг-Конг уже зустрічалися в одному фільмі — "Кінг-Конг проти Ґодзілли" (США-Японія, 1962).

У 2014 році Warner Bros. і Legendary провели перезапуск японської франшизу про Ґодзіллу. Однойменний фільм, знятий режисером Гаретом Едвардсом, зібрав у прокаті 529 мільйонів доларів.

Перший фільм про Кінг-Конга зʼявився в 1933 році. Кінг-Конга вигадав режисер і сценарист Меріан Купер. Найвідомішими картинами про це чудовисько стали фільми Джона Гіллерміна (1976) і Пітера Джексона (2005).