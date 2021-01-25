Украинки Алена Шостко и Анна Иваненко получили золото на европейском конкурсе иллюстраций (фото)

Анна Иваненко стала лучшей в категории "Коммерция", а Алена Шостко в категории "Книги".

Украинские художницы получили наивысшую награду в рамках конкурса IJungle illustration Awards, которая проводится ежегодно с 2017 года, — сообщается на страничке Фейсбук конкурса.

Алена Шостко из Харькова выполнила оформление для книги "Ци дивовижні українці", в которой описывается история и культура Украины. Над проектом она работала вместе с коллегой Владиславом Демченко. Ее настоящее и прошлое. Сама иллюстратор так комментирует победу: "Отличная новость! Взялди золото за дизайн и иллюстрацию книги "Ци дивовижні українці". Очень рада!".

Книга состоит из 48 страниц с 400 текстовыми блоками. На создание работы было потрачено приблизительно 1500 часов или 90 дней. Полное описание работы можно посмотреть в профиле дизайнера.

Анна Иваненко — иллюстратор и дизайнер из Киева. Получила золото в категории "Коммерция". Она получила награду за разработку визального стиля онлайн школы "Projector". Школа обучает дизайну, разработке и маркетингу. Анна Иваненко является куратором направления иллюстрации в онлайн-школе. "Ура! Радуюсь своей победе с иллюстрациями для визуала онлайн школы Projector", — пишет на своей странице Анна.

Напомним, ранее две украинки получили награды за свои инстаграм-блоги в рамках конкурса инфльюенсеров.