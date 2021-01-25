Українки Олена Шостко й Анна Іваненко отримали золото на європейському конкурсі ілюстрацій (фото)

Анна Іваненко стала кращою в категорії "Комерція", а Олена Шостко в категорії "Книги".

Українські художниці отримали найвищу нагороду в рамках конкурсу IJungle illustration Awards, яка проводиться щорічно з 2017 року, — повідомляється на сторінці Фейсбук конкурсу.

Олена Шостко з Харкова виконала оформлення для книги "Ці дивовижні українці", в якій описується історія та культура України. Над проєктом вона працювала разом із колегою Владиславом Демченко. Її сьогодення та минуле. Сама ілюстраторка так коментує перемогу: "Чудова новина! Взяли золото за дизайн та ілюстрацію книги Ці дивовижні українці". Дуже рада!".

Книга складається з 48 сторінок із 400 текстовими блоками. На створення роботи було витрачено майже 1 500 годин або 90 днів. Повний опис роботи можна подивитися в профілі дизайнерки.

Анна Іваненко — ілюстраторка й дизайнерка з Києва. Отримала золото в категорії "Комерція". Вона отримала нагороду за розробку візуального стилю онлайн школи "Projector". Школа навчає дизайну, розробці та маркетингу. Анна Іваненко є кураторкою напрямку ілюстрації в онлайн-школі. "Ура! Радію своїй перемозі з ілюстраціями для візуалу онлайн школи Projector", — пише на своїй сторінці Анна.

Нагадаємо, раніше дві українки отримали нагороди за свої інстаграм-блоги в рамках конкурсу інфлуенсерів.