Татьянин день: что можно и чего нельзя делать 25 января

Татьяна считается покровительницей учащихся, поэтому у студентов 25 января – двойной праздник.

25 января православные христиане отмечают Татьянин день – праздник, названный в честь святой великомученицы Татьяны.

Она родилась в знатной семье древнего Рима около 200-го года после рождества Христова. Ее отец – консул, который был тайным христианином, отличался богобоязненностью и воспитал свою дочь в благочестии и уважении к Богу.

В 225 году в Риме во время правления императора Александра Севера происходили гонения на христиан. Татьяну схватили, привели в храм языческого бога Аполлона и стали принуждать поклониться идолу. Однако она показала всем силу веры в истинного Бога, за что и была казнена: ее обезглавили. Увидев, что дочь без раздумий отдала свою жизнь, чтобы быть с Всевышним, он поступил так же.

За силу духа, веры и смелость ее причислили к лику святых.

Святая Татьяна считается покровительницей студентов, а ее день существует немало примет и традиций.

На Татьянин день девушки гадали на судьбу и пекли лепешки в виде солнца. Их нельзя было резать, только ломать руками. Каждый член семьи, где была невеста, получал кусочек "солнца" и верил, что он приносит силу, здоровье и тепло.

В Татьянин день дом должен быть в чистоте. Находиться в неубранном жилье считалось дурной приметой. Люди верили, что это может привести к несчастьям и неприятностям. Поэтому уборку нужно сделать накануне, в день праздника нельзя приниматься за наведение порядка, а также за рукоделие.

В этот день нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней действительно нуждается. Если кто проигнорирует такую просьбу сам может попасть в беду.

Также наши предки верили, что сегодня не принято отказываться от работы, ссориться, особенно с родными, употреблять алкоголь. Этот день нужно провести в мире и согласии, желая всем добра и счастья.

Приметы на Татьянин день: