Татьянин день: что можно и чего нельзя делать 25 января
Татьяна считается покровительницей учащихся, поэтому у студентов 25 января – двойной праздник.
25 января православные христиане отмечают Татьянин день – праздник, названный в честь святой великомученицы Татьяны.
Она родилась в знатной семье древнего Рима около 200-го года после рождества Христова. Ее отец – консул, который был тайным христианином, отличался богобоязненностью и воспитал свою дочь в благочестии и уважении к Богу.
В 225 году в Риме во время правления императора Александра Севера происходили гонения на христиан. Татьяну схватили, привели в храм языческого бога Аполлона и стали принуждать поклониться идолу. Однако она показала всем силу веры в истинного Бога, за что и была казнена: ее обезглавили. Увидев, что дочь без раздумий отдала свою жизнь, чтобы быть с Всевышним, он поступил так же.
За силу духа, веры и смелость ее причислили к лику святых.
Святая Татьяна считается покровительницей студентов, а ее день существует немало примет и традиций.
На Татьянин день девушки гадали на судьбу и пекли лепешки в виде солнца. Их нельзя было резать, только ломать руками. Каждый член семьи, где была невеста, получал кусочек "солнца" и верил, что он приносит силу, здоровье и тепло.
В Татьянин день дом должен быть в чистоте. Находиться в неубранном жилье считалось дурной приметой. Люди верили, что это может привести к несчастьям и неприятностям. Поэтому уборку нужно сделать накануне, в день праздника нельзя приниматься за наведение порядка, а также за рукоделие.
В этот день нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней действительно нуждается. Если кто проигнорирует такую просьбу сам может попасть в беду.
Также наши предки верили, что сегодня не принято отказываться от работы, ссориться, особенно с родными, употреблять алкоголь. Этот день нужно провести в мире и согласии, желая всем добра и счастья.
Приметы на Татьянин день:
- Если услышали карканье ворон – к ранней весне. Ее обещает и теплый дождь.
- Снег в этот день – к дождливому лету.
- Солнце греет и тепло на улице – к раннему возвращению птиц из теплых краев.
- Мороз и солнце в этот день – к хорошему урожаю.
- Тепло и метель сулят неурожай.
- Сколько на небе ярких звезд – столько будет теплых дней в последний месяц зимы.
- Если же кому повезет встретить аиста, то у него будет счастливый день.
- Девочка, родившаяся в Татьянин день, вырастет хорошей женой и хозяйкой.