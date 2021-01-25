Тетянин день: що можна і чого не можна робити 25 січня

Тетяна вважається покровителькою студентів, тож у студентів 25 січня — подвійне свято.

25 січня православні християни святкують Тетянин день — свято, назване на честь святої великомучениці Тетяни.

Вона народилася в знатній сім'ї стародавнього Риму орієнтовно 200 року після Різдва Христового. Її батько — консул, який був таємним християнином й відрізнявся богобоязливістю, виховав свою дочку в благочесті й повазі до Бога.

У 225 році в Римі під час правління імператора Олександра Севера відбувалися гоніння за християнами. Тетяну схопили, привели в храм язичницького бога Аполлона і почали примушувати вклонитися ідолові. Однак вона показала всім силу віри в істинного Бога, за що й була страчена: їй відтяли голову. Побачивши, що дочка без вагань віддала своє життя, щоб бути із Всевишнім, він вчинив так само.

За силу духу, віри й сміливість її зарахували до лику святих.

Свята Тетяна вважається покровителькою студентів, а в її день існує чимало прикмет і традицій.

На Тетянин день дівчата ворожили на долю й пекли коржі у вигляді сонця. Їх не можна було різати, тільки ламати руками. Кожен член сім'ї, де була наречена, отримував шматочок "сонця" і вірив, що він приносить силу, здоров'я та тепло.

У Тетянин день будинок повинен бути в чистоті. Знаходитися в неприбраному житлі вважалося поганою прикметою. Люди вірили, що це призведе до нещасть та неприємностей. Тому прибирання потрібно зробити напередодні, у день свята не можна наводити порядок у домі, а також займатися рукоділлям.

У цей день не можна відмовляти в допомозі тим, хто її дійсно потребує. Якщо хто проігнорує таке прохання, то може сам потрапити в біду.

Також наші предки вірили, що сьогодні не варто відмовлятися від роботи, сваритися, особливо з рідними, вживати алкоголь. Цей день потрібно провести у мирі та злагоді, бажаючи всім добра й щастя.

Прикмети на Тетянин день: