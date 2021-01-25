Тетянин день: що можна і чого не можна робити 25 січня
Тетяна вважається покровителькою студентів, тож у студентів 25 січня — подвійне свято.
25 січня православні християни святкують Тетянин день — свято, назване на честь святої великомучениці Тетяни.
Вона народилася в знатній сім'ї стародавнього Риму орієнтовно 200 року після Різдва Христового. Її батько — консул, який був таємним християнином й відрізнявся богобоязливістю, виховав свою дочку в благочесті й повазі до Бога.
У 225 році в Римі під час правління імператора Олександра Севера відбувалися гоніння за християнами. Тетяну схопили, привели в храм язичницького бога Аполлона і почали примушувати вклонитися ідолові. Однак вона показала всім силу віри в істинного Бога, за що й була страчена: їй відтяли голову. Побачивши, що дочка без вагань віддала своє життя, щоб бути із Всевишнім, він вчинив так само.
За силу духу, віри й сміливість її зарахували до лику святих.
Свята Тетяна вважається покровителькою студентів, а в її день існує чимало прикмет і традицій.
На Тетянин день дівчата ворожили на долю й пекли коржі у вигляді сонця. Їх не можна було різати, тільки ламати руками. Кожен член сім'ї, де була наречена, отримував шматочок "сонця" і вірив, що він приносить силу, здоров'я та тепло.
У Тетянин день будинок повинен бути в чистоті. Знаходитися в неприбраному житлі вважалося поганою прикметою. Люди вірили, що це призведе до нещасть та неприємностей. Тому прибирання потрібно зробити напередодні, у день свята не можна наводити порядок у домі, а також займатися рукоділлям.
У цей день не можна відмовляти в допомозі тим, хто її дійсно потребує. Якщо хто проігнорує таке прохання, то може сам потрапити в біду.
Також наші предки вірили, що сьогодні не варто відмовлятися від роботи, сваритися, особливо з рідними, вживати алкоголь. Цей день потрібно провести у мирі та злагоді, бажаючи всім добра й щастя.
Прикмети на Тетянин день:
- Якщо почули каркання ворон — до ранньої весни. Ранню весню обіцяє й теплий дощ.
- Сніг цього дня — до дощового літа.
- Сонце гріє й тепло на вулиці — до раннього повернення птахів із вирію.
- Мороз і сонце в цей день — до хорошого урожаю.
- Тепло й заметіль обіцяють неврожай.
- Скільки на небі яскравих зірок — стільки буде теплих днів останнього місяця зими.
- Якщо ж кому пощастить зустріти лелеку, то у нього буде щасливий день.
- Дівчинка, яка народилася в Тетянин день, виросте хорошою дружиною та господинею.