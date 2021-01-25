У Насти Каменских умер отец (видео)

Артистка сообщила об утрате в Instagram.

На 82-м году ушел из жизни Алексей Иосифович Жмур, отец известной украинской певицы Насти Каменских. На совей странице в соцсети артистка опубликовала трогательное видео с отцом, снятое во время встречи Нового года в кругу близких.

На записи она обнимает отца, а он желает жене здоровья и стройной фигуры, а дочери – быть любимой.

"Я любима, пап… Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить, и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!", – написала она под видео.

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Свои соболезнования ей уже высказали муж Алексей Потапенко, телеведущий Андрей Бедняков, фэшн-фотограф Соня Плакидюк и многие другие.

Напомним, на 49-м году жизни умер известный украинский дизайнер Сергей Ермаков. Он был одним из самых известных кутюрье и обшивал многих звезд шоу-бизнеса.