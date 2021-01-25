У Насті Каменських помер батько (відео)

Артистка повідомила про втрату в Instagram.

На 82-му році пішов з життя Олексій Йосипович Жмур, батько відомої української співачки Насті Каменських. На своїй сторінці в соцмережі артистка опублікувала зворушливе відео з батьком, зняте під час зустрічі Нового року в колі близьких.

На записі вона обіймає батька, а він бажає дружині здоров'я і стрункої фігури, а дочці — бути коханою.

"Я кохана, пап ... Завжди була кохана тобою, а тепер своїм чоловіком! Я пам'ятаю, що любов найголовніше! Ти мене навчив любити, і я навчу своїх дітей! Спасибі, що був моїм татом! Найдобрішим, найвеселішим, турботливим, цікавим, розумним, мудрим і сильним! Будь ласка, приходь до мене частіше в снах. Я люблю тебе, тату! ", — написала вона під відео.

[ + – ]

Свої співчуття їй вже висловили чоловік Олексій Потапенко, телеведучий Андрій Бєдняков, фешн-фотограф Соня Плакидюк та багато інших.

Нагадаємо: на 49-му році життя помер відомий український дизайнер Сергій Єрмаков. Він був одним з найвідоміших кутюр'є й обшивав багатьох зірок шоу-бізнесу.