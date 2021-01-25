Беременная Ратаковски ответила на упреки в том, что "надула" губы (фото)

Знаменитость озвучила свое объяснение изменениям, которые произошли с ее внешностью.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая находится примерно на 33-ей неделе беременности и уже скоро родит своего первенца, привлекла внимание пользователей заметно изменившимися губами.

На своей странице в Instagram 29-летняя обладательница титула "Самая желанная женщина планеты-2014" опубликовала, на котором позирует в салоне авто, с мужем Себастьяном, руку которого можно увидеть у нее на животе.

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Эмили заметно поправилась, а ее и без того пухлые губы стали еще больше, на что и обратили внимание подписчики модели. В комментариях некоторые предположили, что она сделала инъекции, чтобы их увеличить.

На эти обвинения Эмили ответила, что никогда не прибегала к такому методу, даже не будучи в положении.

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"Беременным даже нельзя делать инъекции. Объем крови у женщин увеличивается на 50%, поэтому во время беременности у них могут немного припухнуть лицо и губы", – объяснила она.

Напомним, в октябре прошлого года Ратаковски объявила о том, что ждет первенца, и снялась в фотосессии для журнала Vogue. Отец ребенка – продюсер Себастьян Бир-Макклард. Эмили вышла за него замуж 23 февраля 2018 года. Мужчина сделал ей предложение всего через несколько недель после знакомства.