Вагітна Емілі Ратаковскі відповіла на закиди в тому, що "надула" губи (фото)
Знаменитість озвучила своє пояснення змін, які відбулися з її зовнішністю.
Американська модель і актриса Емілі Ратаковскі, яка перебуває приблизно на 33-му тижні вагітності і вже скоро народить свого первістка, привернула увагу користувачів губами, що помітно змінилися.
На своїй сторінці в Instagram 29-річна володарка титулу "Найбажаніша жінка планети-2014" опублікувала фото, на якому позує в салоні авто з чоловіком Себастьяном, руку якого можна побачити в неї на животі.
Емілі помітно погладшала, а її і без того пухкі губи стали ще більшими, на що і звернули увагу підписники моделі. У коментарях деякі припустили, що вона зробила ін'єкції, щоб їх збільшити.
На ці звинувачення Емілі відповіла, що ніколи не вдавалася до такого методу, навіть не будучи вагітною.
"Вагітним навіть не можна робити ін'єкції. Обсяг крові в жінок збільшується на 50%, тому під час вагітності в них можуть трохи припухнути обличчя і губи", — пояснила вона.
Нагадаємо: у жовтні минулого року Емілі Ратаковскі оголосила про те, що чекає на первістка, і знялася у фотосесії для журналу Vogue. Батько дитини — продюсер Себастьян Бір-Макклард. Емілі вийшла за нього заміж 23 лютого 2018 року. Чоловік зробив їй пропозицію всього через кілька тижнів після знайомства.