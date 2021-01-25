Вагітна Емілі Ратаковскі відповіла на закиди в тому, що "надула" губи (фото)

Знаменитість озвучила своє пояснення змін, які відбулися з її зовнішністю.

Американська модель і актриса Емілі Ратаковскі, яка перебуває приблизно на 33-му тижні вагітності і вже скоро народить свого первістка, привернула увагу користувачів губами, що помітно змінилися.

На своїй сторінці в Instagram 29-річна володарка титулу "Найбажаніша жінка планети-2014" опублікувала фото, на якому позує в салоні авто з чоловіком Себастьяном, руку якого можна побачити в неї на животі.

[ + – ]

Емілі помітно погладшала, а її і без того пухкі губи стали ще більшими, на що і звернули увагу підписники моделі. У коментарях деякі припустили, що вона зробила ін'єкції, щоб їх збільшити.

На ці звинувачення Емілі відповіла, що ніколи не вдавалася до такого методу, навіть не будучи вагітною.

[ + – ]

"Вагітним навіть не можна робити ін'єкції. Обсяг крові в жінок збільшується на 50%, тому під час вагітності в них можуть трохи припухнути обличчя і губи", — пояснила вона.

Нагадаємо: у жовтні минулого року Емілі Ратаковскі оголосила про те, що чекає на первістка, і знялася у фотосесії для журналу Vogue. Батько дитини — продюсер Себастьян Бір-Макклард. Емілі вийшла за нього заміж 23 лютого 2018 року. Чоловік зробив їй пропозицію всього через кілька тижнів після знайомства.